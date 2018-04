Medie: Israel kan stå bag nyt angreb mod syrisk militær Flere af det syriske styres militærbaser har søndag aften været udsat for raketangreb, oplyser statsmedie.

Flere syriske militærbaser i provinserne i Hama og Aleppo har søndag aften været mål for raketangreb.

Det oplyser Syriens statslige tv-station ifølge Reuters.

Der er meldinger om eksplosioner i områderne, men det er endnu uvist, om angrebene har kostet menneskeliv.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der via et netværk af kilder i Syrien overvåger krigshandlingerne i landet, har også modtaget indberetninger om missilangreb.

Ifølge observatoriet befinder der sig iranske soldater på to af de baser, som blev angrebet.

Iran støtter ligesom Rusland aktivt den syriske præsident Bashar al-Assads kamp mod oprørsbevægelser.

Ingen har taget ansvar for angrebene, men ifølge det israelske medie Haaretz er der meldinger om, at Israel kan stå bag aktionen.

Tidligere søndag sagde Israels forsvarsminister, Avigdor Lieberman, at Israel uden tøven vil reagere 'meget kraftfuldt' i tilfælde af enhver form for angreb mod landet.

»Vi har ingen intentioner om at angribe Rusland eller blande os i interne syriske anliggender. Men hvis nogen tror, at de kan affyre missiler eller angribe Israel eller vores fly, så vil vi helt sikkert svare igen, og vores svar vil være meget kraftfuldt«, sagde han ifølge Haaretz.

Udtalelsen kommer mindre end en måned efter et angreb mod en syrisk luftbase, som er under iransk kontrol.

Adskillige iranske soldater blev dræbt i angrebet den 9. april, som Syrien, Rusland og Iran beskylder Israel for at stå bag.

Få dage senere, den 14. april, stod USA, Frankrig og Storbritannien bag flere angreb mod det syriske militær.

Missionen var en reaktion på et formodet angreb med kemiske våben mod oprørere i byen Douma nær hovedstaden Damaskus.

ritzau