Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

Raketter med ukendt afsender meldes at have dræbt mindsdt 26 Assad-tro soldater Flere syriske militærbaser har været udsat for angreb, oplyser syrisk stats-tv. Mindst 26 skal være dræbt.

Flere syriske militærbaser i provinserne Hama og Aleppo har søndag aften og natten til mandag været mål for raketangreb, oplyser Syriens statslige tv. Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) beretter, at 26 regeringstro soldater er dræbt. Det drejer sig hovedsageligt om iranere. Desuden skal fire syrere være dræbt. SOHR overvåger konflikten i Syrien via et netværk af kilder i landet. Iran støtter som Rusland aktivt den syriske præsident Bashar al-Assads kamp mod oprørsbevægelser. Ingen har taget ansvar for angrebene. Det israelske medie Haaretz skriver, at syriske oprørsmedier beskylder Israel for at stå bag angrebene. Den syriske avis Tishreen bringer ubekræftede oplysninger om, at raketterne blev affyret fra en base i Jordan. Basen drives af USA og Storbritannien. SOHR rapporterer, at Israel måske står bag nattens angreb. Overvågningsnetværket har dog ingen direkte kilde til den oplysning. Haaretz nævner, at USA's præsident, Donald Trump, og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, få timer inden angrebet drøftede Irans »destabiliserende aktiviteter« i regionen. Tidligere søndag sagde Israels forsvarsminister, Avigdor Lieberman, at Israel uden tøven vil reagere »med stor styrke« i tilfælde af angreb mod landet. »Vi har ingen intentioner om at angribe Rusland eller blande os i interne syriske anliggender. Men hvis nogen tror, at de kan affyre missiler eller angribe Israel eller vores fly, så vil vi helt sikkert svare igen, og vores svar vil være meget voldsomt«, sagde han ifølge Haaretz. Udtalelsen kommer mindre end en måned efter et angreb mod en syrisk luftbase, som er under iransk kontrol. Adskillige iranske soldater blev dræbt i angrebet 9. april, som Syrien, Rusland og Iran beskylder Israel for at stå bag. Få dage senere - den 14. april - stod USA, Frankrig og Storbritannien bag flere angreb mod det syriske militær. Missionen var en reaktion på et formodet angreb med kemiske våben mod oprørere i byen Douma nær Syriens hovedstad, Damaskus. ritzau