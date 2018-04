En fjern slægtnings dna-prøve førte til opklaringen af 30-40 år gammel voldtægtsbølge En amerikansk serieforbryder blev afsløret, da en dna-database for slægtsforskningsinteresserede viste sig at føre til en af gerningsmandens fjerne slægtninge.

GOLDEN STATE KILLER Et udsnit af GSK's forbrydelser: Cirka 50 voldtægter i perioden juni 1976 til maj 1986. Som oftest skete de i ofrenes boliger, hvor de blev bundet og fik bind for øjnene. I flere tilfælde blev ofrenes partnere også bundet, mens forbrydelsen fandt sted. Forbrydelserne fandt til at begyndte med alene sted i Sacramento-området, men sidenhen begik han overgrebene i andre dele af det centrale Californien. 10-12 drab i perioden fra februar 1978 til maj 1986. I 1978 ændrede gerningsmanden metode og begyndte at slå sine ofre ihjel. I en række tilfælde menes GSK/East Area-voldtægtsmanden efterfølgende via post og telefonopkald at have hånet politiets efterforskere og de voldtægtsofre, han havde forbrebet sig på. Sagsakterne fra efterforskningerne fylder 16.000 dokumenter. Vis mere

Politijagten havde været i gang siden juni 1976.

Sagen omfattede foreløbig mindst 50 voldtægter, 12 drab og en gerningsmand, der gennem flere årtier havde undgået pågribelse.

For en uge siden, tirsdag ved 17.00-tiden, endte jagten. En 72-årig tidligere politimand blev anholdt for at have begået en lang række angreb på ofre i det centrale Californien i 1970'erne og 1980'erne.

Årsagen til anholdelsen er en interesse for slægtsforskning. En amerikaner lagde sine dna-data ind i en database, hvor brugerne kan lede efter sin familiehistorie ved at dele genetiske profiler.

Delte en fælles forfader

Efterforskerne i Californien har ikke uddybet deres arbejde med dna-sporene fra forbryderen, der blev kendt som East Area-voldtægtsmanden eller som den såkaldte Golden State Killer, der for nemheds skyld fik akronymet GSK i datidens aviser.

Tilsyneladende sendte de dna-profilen fra gerningsmanden ind i en åben database

De fik tilsyneladende et match. For den viste sig at kunne knyttes til en person, der ser ud til at være i fjern familie med gerningsmanden fra voldtægterne og drabene i Californien.

Og mens kommercielle firmaer, der tilbyder dna-analyser, kræver en dommerkendelse for at give politiet adgang til sine databaser, så stillede open source-selskabet GEDmatch ikke det krav. Her deler brugerne frit deres dna-data med alle, fremgår det af brugerbetingelserne.

Slægtnings dna indsnævrede efterforskningen

Derfor blev en ældre mand i Oregon et vigtigt fikspunkt for dna-efterforskningen. For sporene pegede på ham - ikke som gerningsmanden, men som en person, der langt ude var i familie med morderen og voldtægtsforbryderen fra Californien.

Han afleverede en dna-prøve, der bekræftede formodningen. Og han blev en af de over 1.000 mennesker, efterforskerne byggede et stamtræ over. En af dem måtte være GSK.

Det var et spor, der kunne bruges.

Efterforskerne indsnævrede hurtigt gruppen af pårørende til dem, der aldersmæssigt og geografisk passede til profilen af morderen fra dengang.

Fik i smug dna fra den mistænkte

Nogle af de skimasker, gerningsmanden bag en række af voldtægter bar under sine forbrydelser i Dalifornien. Foto: FBI.

En af de personer, der kom i søgelyset, var den forhenværende politimand, som man diskret indledte en efterforskning af. Blandt andet blev han skygget af betjente, der ville have et billede af, hvad slags menneske, de egentlig havde med at gøre. Men hvordan kunne efterforskerne få knyttet ham endegyldigt til sagerne fra dengang?

Den 20. april smed han et eller andet fra sig i det offentlige rum. Dermed stod det politiet frit for at tage en dna-prøve, der viste sig, at den 72-årige havde nogle sammenfald i sit genetiske fingeraftryk med GSK. 'Nogle sammenfald' er imidlertid ikke nok. Nogle dage senere gentog de forsøget, da manden smed noget fra sig. Denne gang var der et fuldstændigt match mellem den mand, betjentene skyggede, og gerningsmanden til de voldsomme forbrydelser for 30-40 år siden.

Fængslet for to drab

Han er i første omgang fængslet for to drab, der blev begået i juni 1978, hvor det unge par Katie og Brian Maggiore blev slået ihjel ved deres hjem i Rancho Cordova. Han har endnu ikke meddelt, om han nægter eller erkender sig skyldig.

Ifølge Yolo Amts anklagemyndighed svarer dna-spor fra flere af de voldtægtssager, han menes at have begået dengang, til den nu anholdtes dna-profil.

Adskillige politikredse i Californien genåbner nu gamle uopklarede voldtægts- og drabssager for at se, om den nu anholdte kan knyttes til dem.

Kilder: Sacramento Bee, The San Jose Mercury News, San Francisco Chronicle, New York Times, NPR og nyhedsbureauet AP.