Tidligere bankchef bliver ny britisk indenrigsminister efter skandale om caribiske migranter Sajid Javid er ny britisk indenrigsminister, bekræfter Downing Street, efter at Amber Rudd har trukket sig.

Den britiske premierminister, Theresa May, har valgt Sajid Javid som afløser for Amber Rudd, der trak sig som indenrigsminister søndag aften.

Det bekræfter Downing Street 10.

Javid har flere års ministererfaring med blandt andet kultur, erhverv og ligestilling.

Den 48-årige konservative politiker, som har pakistanske rødder, er tidligere direktør i Deutsche Bank.

Han bliver, ifølge britiske medier, den første indenrigsminister med en anden etnisk baggrund end britisk.

Søndag aften meddelte premierminister May, at hun havde accepteret en fratrædelse fra Amber Rudd.

Rudd har været under massivt pres på grund af 'Windrush-skandalen'. Den omhandler caribiske migranter, der blev inviteret til Storbritannien for at arbejde i årene mellem 1948 og 1971.

Migranterne kaldes 'Windrush-generationen' opkaldt efter et af de skibe, som migranterne ankom med.

Beskyldt for vildledning

De seneste uger har britiske medier bragt historier om, at efterkommere af arbejderne er blevet nægtet basale rettigheder, da de ifølge myndighederne ikke kan dokumentere, hvorfor de har ret til ophold i landet.

Det medførte pres på blandt andre Amber Rudd, der har haft svært ved at forklare, hvorfor migranterne er blevet behandlet sådan.

Samtidig er det kommet frem, at Amber Rudd har haft mål for udsendelse af migranter uden at have meddelt det til det britiske parlament. Hun er derfor blevet beskyldt for at vildlede parlamentet.

ritzau