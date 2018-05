Efter afvisning af voldtægtsdom: Spaniens kvinder er Europas nye superfeminister Titusindvis af spanske kvinder er på gaden i bred protest mod tvetydig dom over fem mænd, som voldtog en ung kvinde på en festival. Politikere klar til lovændring.

Millioner af spanske kvinder nedlagde arbejdet 8. marts i år i den hidtil største aktion i Europa mod alle former for sexisme.

De stoppede al aktivitet både på deres arbejdspladser og i deres hjem. Nu er de igen i aktion. Denne gang med krav om, at domstolene tager voldtægt og alle former for overgreb på kvinder alvorligt.

Dommerne siger, at en kvinde skal forsvare sin ære med sit blod Almudena Grandes, forfatter

Lørdag demonstrerede 35.000 kvinder i den nordspanske by Pamplonas gader mod en lokal domstol, som i sidste uge idømte fem voksne mænd hver 9 års fængsel for ’misbrug’ af en 18-årig kvinde i 2016 under den årlige festival i byen.

I Madrid var over 20.000 kvinder på gaden i protest mod dommen.

Dommerne afviste anklagemyndighedens krav om domfældelse for regulær voldtægt. Dommerne vurderede, at kvinden ikke blev udsat for fysisk vold. Det er netop det, der har udløst en bølge af demonstrationer overalt i landet.

Solidariske nonner

Politikere kræver loven skærpet, og anklagemyndigheden i regionen Navarra vil i de kommende dage appellere dommen, som kvinder fra alle samfundslag og partier til højre og venstre kalder for en skandale.

Ana Patricia Botín, der er direktør for den spanske storbank Santander, kalder dommen for »et tilbageskridt for kvinders rettigheder«. Madrids venstreorienterede borgmester, den tidligere dommer Manuela Carmena, kræver sagen genoptaget. Og karmelitersøstrene i Hondarribia-klostret i Baskerlandet protesterer på Facebook.

»Vi lever isoleret, vores klædedragt når anklerne, vi går ikke ud om aftenen, vi drikker ikke, og vi har aflagt et lydighedsløfte«, skriver de.

»Og netop på grund af det valg vil vi med alle til rådighed stående midler forsvare alle kvinders ret til at gøre det modsatte, uden at de skal dømmes, voldtages, trues eller ydmyges«. Hermed henviser nonnerne til domstolens behandling af sagen og hele sagsforløbet.

Den 18-årige kvinde fra Madrid, som blev voldtaget, deltog for 2 år siden i feriaen i Pamplona, som ud over tyreløb i gaderne er kendt for mange af deltagernes enorme indtagelse af alkohol.

Hun deltog i festen, drak som alle andre og satte sig på et tidspunkt på en bænk, hvor hun få minutter efter fik selskab af en ung mand. Han opfordrede hende til at mødes med nogle af hans venner. På under ti minutter udviklede mødet sig til det, de fem mænds forsvarere kalder frivillig sex, mens anklagemyndigheden sagen igennem har brugt betegnelsen voldtægt.

»Man ser ikke vold på billederne«, lød det under sagen fra en af forsvarerne med henvisning til den video, deltagerne optog, hvor de havde sex med den unge kvinde.

Kvinden har under sagen erkendt, at hun ikke sagde nej.

»Men jeg følte mig omringet ... Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere, så jeg underkastede mig«, har hun forklaret i retten.

Mændene fra Sevilla, der kalder sig selv La Manada, Ulvepakket, i deres WhatsApp-gruppe, efterlod hende halvnøgen, mens de fortsatte festen og senere delte optagelserne på nettet under titlen: ’Fem mænd knepper en pige’.

Den unge kvinde sluttede sig efter overfaldet til sine venner uden med det samme at gå til politiet.

Det fik undersøgelsesdommeren til at iværksætte en undersøgelse af kvindens privatliv og personlighed, og de fem mænds forsvarere understregede, at hun havde været beruset og provokerende og dermed lagt op til forholdet til mændene.

Under hele sagen var det gennemgående tema, at kvinden selv havde lagt op til sex med mændene.