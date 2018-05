Trumps udsætter handelskrig mod EU i 30 dage EU har nu indtil 1. juni til at overbevise Trump om, at straftolden på stål ikke er prisen værd

Donald Trumps udsatte den varslede ekstratold på stål og aluminium overfor bl.a. EU-landene kort før de ville træde i kraft ved midnat amerikansk tid. Det skriver New York Times og Washington Post.

EU havde truet med at replicere med straftold på ikoniske amerikanske varer som bourbon whiskey og Harley-Davidson motorcykler, hvis ekstratolden på 25 procent på stål og 10 procent på aluminium var blevet en realitet. Dermed frygtede erhvervslivet på begge sider af Atlanten, at ståltolden kunne blive begyndelsen på en egentlig handelskrig.

Både Frankrigs præsident Emmanuel Macron og den tyske kansler Angela Merkel forsøgte på deres møder med Trump i sidste uge i Washington at få permanente undtagelser for EU-landene. Det har tilsyneladende været en betinget succes. EU har ligesom Canada og Mexico fået indtil 1. juni til at indgå en permanent aftale om metallerne.

Aftaler med tre store lande

Præsidenten mener, at udenlandske virksomheder dumper stål og aluminium på det amerikanske marked til skade for stålvalseværkerne i Midtvesten, hvor Trump står stærkt politisk.

De tre største eksportører er Canada, Brasilien og Sydkorea.

Donald Trump har haft blandet succes med ståltolden, der blev annonceret i marts. Det lykkedes tidligt at indgå en kvoteordning med Sydkorea, der for tiden har fokus på de langt vigtigere fredsforhandlinger med den atombevæbnede nabo mod nord, der vil begrænse ståleksporten til USA med 30 procent.

Den deal prøver Trump at gøre til en modelaftale for andre lande, og ifølge Washington Post har bl.a. Brasilien, Australien og Argentina nu underskrevet aftaler, hvis detaljer dog endnu ikke er kendt.

Forhandlingerne med naboerne i Canada og Mexico er blevet en del af en bredere diskussion om Trumps krav til revision af den nordamerikanske frihandelsaftale Nafta.

Principsag for EU

Men USA’s to store medspillere i den globale handel, EU og Kina, har slået sig i tøjret.

For Europa er ståltolden et relativt lille økonomisk anliggende i forhold til handlen med USA. Tyskland, der ifølge Reuters er det EU-land, der skiber mest stål over Atlaten, står blot for 3 procent af den amerikanske import. Mange EU-lande, herunder Danmark, har stort set ingen økonomiske aktier i stålslagsmålet, og ser bekymrede til at sagen kan udløse en handelskrig.

Finansminister Kristian Jensen gjorde sig på Twitter til talsmand for at EU ikke bør svare igen på USA’s straftold, før udenrigsminister Anders Samuelsen korrigerede den danske linje ind på den fælles EU-kurs: Trump skal ikke have held til at drive en kile ned i Europa.

For EU-kommissionen er det først og fremmest en principsag: Hvis man bøjer af på stålet, frygter EU at Trump kommer rendende med told på andre mere følsomme områder.

Handelskommissær Cecilia Malmström gentagne gange bøjet sit budskab i neon:

»Vi har ikke tilbudt USA noget, vi vil ikke tilbyde dem noget, andet end at give os permanente undtagelser fra en ny told vi anser for i strid med WTO-reglerne«, sagde Malmström skarpt til Financial Times i forrige uge.