IS-leder pågrebet på vej mod Europa

Kasir al-Haddawi er blevet pågribet i Izmir i Tyrkiet.

Han betyder noget. Det gør anholdelsesstedet også.

For han har været en af Islamisk Stats ledere og tæt knyttet til Abu Bakr al-Baghdadi, Islamisk Stats frontfigur. Og Izmir ligger tæt på en hovedfærdselsåre for migranter, der søger mod Europa via den ned til syv kilometer lange sejltur til den græske ø Chios.

Ifølge tyrkiske medier blev Haddawi pågrebet sammen med tre andre Islamisk Stat-mistænkte ved en politiaktion i slutningen af sidste uge. Han har under terrorbevægelsens styre i Syrien blandt andet været ansvarlig for massedrabet på 700 civile, da Islamisk Stats kontrol over Deir Ezzor-provinsen i Syrinen kollapsede, skriver nyhedsbureauet Anadalou.

IS-leder var på vej mod Europa

Han krydsede ifølge tyrkiske efterretningskilder grænsen ved Sanliurfa og satte kursen mod Izmir, hvor han blev anholdt. Tilsyneladende gemte han sig i en gruppe syrere, der forberedte sig på at rejse til Grækenland, oplyser sikkerhedstjenesten Milli Istihbarat Teskilati.

Tidligere i april pågreb den tyrkiske sikkerhedstjeneste 69 Islamisk Stat-krigere - blandt dem 51 udlændinge - ved aktioner mod deres skjulesteder i tre byer.

At Islamisk Stats kampvante krigere efter kalifatets fald kan finde på at søge mod Europa bekymrer efterretningstjenesterne og Europol.

Vestlig aktion mod islamistiske propagandasider

For en uge siden slog myndighederne i blandt andet Belgien, Holland, Storbritannien og Frankrig samt i USA og Canada til mod terrorbevægelsens propagandanetværk for at hindre, at den fortsat kan opildne til kamp og terrorangreb via nettet og mobilapps, oplyser Europol.

Aktionen var rettet mod de kanaler, Islamisk Stat har benyttet for at sprede sine budskaber.

»Vi har slået et gevaldigt hul i Islamisk Stats muligheder for at sprede propaganda via nettet og radikalisere unge i Europa«, erklærer Interpols chef Rob Wainwright.

Blandt de netmedier, der var målet, var en side, gennem hvilken Islamisk Stat har taget skylden for terrorangreb i Mellemøsten og i Europa, hvor bevægelsen har hyldet angrebene i Paris i november 2015 og senest i Trebes i Frankrig i marts.

Imens er det lykkedes for syriske og irakiske styrker at pågribe en række af de IS-krigere, der ikke har haft held til at stikke af.

Retssager mod krigerne er så småt gået i gang

Det gælder blandt andre medlemmer af den berygtede torturgruppe 'The Beatles', en gruppe militante muslimer fra Storbritannien, der tilsluttede sig Islamisk Stat og under ledelse af chefbødlen 'Jihadi John' myrdede og mishandlede adskillige vesterlandske fanger.

De kræver i dag at få en rettergang i Vesten, men det har lange udsigter. Alt tyder på, at de vil blive dømt i Syrien, ganske som så mange andre tilrejsende terroristsympatisører, der tilsluttede sig Islamisk Stat. De to mænd har ifølge The Times fået frataget deres statsborgerskab og tilbageholdes nu af kurdiske styrker.

Kurderne efterlyser ifølge avisen hjælp til at håndtere problemerne: »Vi har over 400 Islamisk Stat-krigere fra 40 forskellige lande. Vi har ikke ressourcerne til at gennemføre deres retssager her«, siger en af lederne af den kurdiske forvaltning i Nordsyrien, Abdulkarim Omar.

I Irak er retsopgøret med Islamisk Stats krigere og deres støtter i gang. I weekenden blev 29 russiske og centralasiatiske kvinder ifølge nyhedsbureauet AFP hver idømt livstid for at have tilsluttet sig terrorbevægelsen.