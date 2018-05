Sydkorea beder FN om at overvåge Nordkoreas atomafrustning I samtale med generalsekretær António Guterres har Sydkoreas præsident bedt FN om at overvåge Nordkorea.

Sydkoreas præsident har bedt FN om at overvåge den planlagte lukning af atomanlæg i Nordkorea.

Præsident Moon Jae-in har fremsat ønsket i en telefonsamtale med generalsekretær António Guterres, rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Sydkoreas præsident ønsker desuden FN's formelle støtte til den erklæring, som han og den nordkoreanske leder, Kom Jong-un, blev enige om fredag i sidste uge.

Ifølge Moons kontor svarede Guterres, at han vil gøre, hvad han kan, for at bidrage til fred på halvøen.

Nordkorea og Sydkorea holdt fredag i sidste uge et sjældent topmøde.

Inden mødet lovede Kim Jong-un, at landet vil afmontere et atomanlæg i Punggye-ri og indstille test af atomvåben og missiler.

I erklæringen fra topmødet hedder det, at Kim og Moon er enige om, at Den Koreanske Halvø skal være et atomvåbenfrit område.

Det skal opnås gennem en 'total atomafrustning', snarere end via erklæringer om at 'Nordkorea skal være frit for atomvåben'.

For Nordkorea handler den formulering om, at landet kræver tilbagetrækning af militært isenkram, som tilhører USA.

Kim Jong-un vil have USA til at trække 28.500 soldater hjem fra landet.

Lederen i det stalinistiske Nordkorea har erklæret sig villig til at acceptere, at processen med afrustning kan følges af både eksperter og journalister.

Efter heftig aktivitet på Nordkoreas testanlæg i Punggye-ri det seneste år blev det modtaget som et gennembrud, da Kim Jong-un sagde, at han er klar til at lukke anlægget.

Men kinesiske geologer har siden med en rapport antydet, at meldingen måske er knap så overraskende.

Analyser af området viser ifølge eksperternes rapport, der er publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, at området er ubrugeligt og ødelagt af voldsomme sprængninger og mulig fare for radioaktiv stråling.

ritzau