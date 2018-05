Ulla Tørnæs var i Kabul: »Lige da vi landede, sprang to selvmordsbomber« To danske ministres besøg i Afghanistans hovedstad blev begrænset af terrorangreb i byen. Men de nåede at tale udvisninger af afghanere til hjemlandet med præsident Ghani.

Egentlig skulle udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) have holdt møder med adskillige danske hjælpeorganisationer i Afghanistan mandag sammen med udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Men knap var de landet i Kabuls lufthavn, førend to terrorbomber ramte byen med 25 dræbte som resultat. Og så blev planerne ændret: De to ministre fik ikke lov at komme ind til byen, inden der var styr på begivenhederne.

»Vi oplevede det på første hånd. Lige da vi landede, sprang to selvmordsbomber. Det er klart, at det påvirkede et besøg som vores, for alt går i alarmberedskab. Det betød, at vi måtte ændre vort program, men de vigtigste elementer kunne vi gennemføre. Det vigtigste var et møde med præsidenten«, siger Tørnæs om det noget forkortede besøg i byen.

»Det er forfærdeligt, at sikkerhedssituationen er blevet forværret på det seneste i lyset af forberedelserne til kommende parlamentsvalg. Det er trist, at der er kræfter, som ikke ønsker, at Afghanistan skal udvikle sig og være et demokrati med med lige vilkår og lige muligheder for mænd og kvinder«.

Dansk støtte til uddannelse og sundhedssektor

Hun havde planlagt at se på, hvordan den danske støtte håndteres i landet.

»Afghanistan er det største modtagerland af dansk bistand. Derfor er det vigtigt for mig at tale med dem, vi samarbejder med om den generelle udvikling i landet, forberedelsen af parlamentsvalget og den økonomiske situation«, siger ministeren.

Bistanden er især gået til børn og unges uddannelse og til adgangen til læger og sygdomsindsats: »Danmark har især bidraget inden for uddannelsessektor og sundhedssektor. I dag har mange flere piger mulighed for komme i skole end tidligere. Det er en vigtig forudsætning for at skabe vækst i et land, at uddannelse og sundhed er på plads«.

»Det er altid interessant at få indblik i det, vi arbejder med on the ground. Man kan læse alle de rapporter, man vil, men det er ikke det samme som at være der«, siger ministeren om baggrunden for besøget.

Afviste afghanere

Men med på dagsordenen var spørgsmålet om de afghanere, der får afslag på deres asylansøgninger. Er der ingen grund til at give dem flygtningestatus som forfulgte, så skal de retur til hjemlandet. Det er imidlertid en vanskelig operation at sikre, at det sker. Og det var temaet for møder med blandt andre præsident Ashraf Ghani og topembedsmænd i Kabul.

»Vi talte også om hjemsendelse. Det er vigtigt at understrege, at der er et flow, og at der er hul igennem. Der er hele tiden afviste asylansøgere i udsendelsesposition, og der kommer flere til. Det er klart, at vi fra dansk side og de afghanske myndigheder foretrækker frivillige hjemsendelser«, forklarer udviklingsminnisteren.

Arbejdet med at sikre hjemsendelser foregår hele tiden, tilføjer hun:»Det er ikke en om måneden. Pt. har vi 90 afviste i udsendelsesposition. I 2017 medvirkede Afghanistan til, at 72 vendte hjem«.

Man kan ikke udstede garantier for, at terrorangreb ikke forekommer - hverken i Afghanistan eller i resten af verden. Jeg mener ikke, at man kan bruge de to angreb i går som begrundelse for ikke at kunne hjemsende afviste. Ulla Tørnæs

Angrebene i går illustrerede problemerne med sikkerhedssituationen. Kan man sende mennesker tilbage til et land, hvor bomberne sprænger så hyppigt som i Afghanistan?