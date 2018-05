Arbejdernes kampdag udløser over 80 anholdelser i Istanbul Politiet i Istanbul har i forbindelse med arbejdernes internationale kampdag afspærret den indre by.

84 personer er blevet anholdt i den tyrkiske millionby Istanbul, oplyser politiet, der af sikkerhedsmæssige årsager har lukket dele af byen.

De fleste anholdte er kørt til afhøring på politistationen i busser, sagde politiet sidst på eftermiddagen tirsdag.

Arbejdernes internationale kampdag byder traditionelt på flere konfrontationer mellem politi og demonstranter. Det har de senere år medført, at politiet helt har lukket for adgangen til centrale områder af byen for demonstranterne.

Politiet har tirsdag fuldstændig barrikaderet den centrale Taksim-plads, og på billeder fra luften kan man se, hvordan den normalt fyldte plads er helt tom bortset fra politibetjente.

Demonstranter, der har forsøgt at få adgang til pladsen, er på brutal vis blevet anholdt ved at blive holdt ned mod jorden, siger en AFP-fotograf på stedet.

Taksim-pladsen har en symbolsk værdi for den tyrkiske arbejderbevægelse. I 1977 blev 34 mennesker dræbt på pladsen i forbindelse med en 1. maj-begivenhed, da der blev affyret skud ind i folkemængden fra en nærliggende bygning.

Ifølge nyhedsbureauet Anadolu er over 26.000 politibetjente på arbejde i Istanbul, hvor de er støttet af tre helikoptere, 85 køretøjer med vandkanoner og 67 armerede køretøjer.

Der er også blevet lukket for adgangen til byens primære shoppinggade, som ofte er blevet brugt ved tidligere demonstrationer.

I den russiske hovedstad, Moskva, er mere end 100.000 mennesker på gaden i forbindelse med paraden på kampdagen.

Paraden er de senere år blevet til en slags magtdemonstration af det russiske regeringsparti, da demonstranterne helt afholder sig fra at kritisere regeringen ved lejligheden.

I Ruslands næststørste by, Sankt Petersborg, benytter utilfredse russere dog muligheden til at vise deres utilfredshed med regeringen, fordi den har forbudt en populær beskedtjeneste.

ritzau