Danmark plæderer for iranaftale før Trumps store beslutning

»Kim troede ikke på at Obama ville gøre noget, når det kom til stykket. Obama var forudsigelig, men der skete intet. Trump er uforudsigelig, men der sker noget«, siger udenrigsministeren, der fik en orientering om status på forhandlingerne med Nordkorea af John Bolton.

Samuelsen er optimist når det gælder de aktuelle fredsforhandlinger selvom Nordkorea tidligere har lovet at afvikle sit atomvåbenprogram uden at løfterne blev til virkelighed.

Nobelpris må andre vurdere

»Jeg tror, at det er anderledes denne gang Med det forbehold at vi kender historien, er der et andet momentum denne gang. Nordkorea ønsker at finde en løsning«, vurderer Samuelsen.

Sydkoreas præsident Moon Jae-in udtalte forleden, at Donald Trump har fortjent Nobels fredspris for sin indsats for at presse Nordkorea til forhandlingsbordet med hård retorik og skrappe sanktioner.

»Om Trump fortjener Nobels fredspris overlader jeg til andre at vurdere. I hvert fald har de jo dårlige erfaringer med at give den til folk før de har leveret noget«, siger Samuelsen med henvisning til Obama, der fik fredsprisen af den norske nobelkomite kort efter sin tiltrædelse.