Mueller åbner for stævning af Donald Trump i Rusland-sag

Særlig anklager Robert Mueller vil muligvis stævne USA's præsident, Donald Trump, i forbindelse med de igangværende undersøgelser af Ruslands formodede indblanding i det amerikanske valg i 2016.

Således lød truslen fra Mueller under et møde med Donald Trumps advokater i marts.

Det skriver The Washington Post, der citerer fire unavngivne kilder med kendskab til sagen.

Muellers kommentar faldt, efter at præsidentens advokater havde sagt, at Donald Trump ikke var forpligtet til at tale med efterforskerne.

Det er angiveligt første gang, at Robert Mueller nævner muligheden for at stævne præsidenten.

Præsidentens tidligere advokat John Dowd bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at Mueller nævnte muligheden for en stævning under mødet i marts.

Truslen fra Mueller blev ifølge The Washington Post startskuddet på flere ugers tumult blandt præsidentens advokater, der ikke kunne blive enige om, hvordan man skulle reagere på Muellers anmodning om en afhøring af præsidenten.

Kan tvinges til at stille op i Højesteret

Diskussionerne førte i sidste ende til, at John Dowd trak sig fra sin stilling som Donald Trumps advokat.

Efter mødet indvilgede Muellers hold i at forsyne Donald Trumps advokater med mere konkrete oplysninger, om hvilke emner de ønskede at tale med præsidenten om.

På baggrund af disse oplysninger udarbejdede Donald Trumps advokater en liste med 49 spørgsmål, som de forventede, Muellers hold ville stille præsidenten.

The New York Times offentliggjorde listen med spørgsmål mandag.

Spørgsmålene omhandler både begivenheder, der fandt sted under valgkampen i 2016 og efter indsættelsen i januar 2017.

Med en stævning kan Robert Mueller tvinge præsidenten til at stille op i Højesteret, hvis ikke han indvilger i at medvirke frivilligt.

