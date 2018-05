Hvor skal topmødet mellem Trump og Nordkoreas leder foregå? Det er Kim Jong-uns gamle udslidte privatfly med til at afgøre Lige nu ser det ud til, at Trump skal mødes med Kim Jong-un på grænsen mellem Nord- og Sydkorea. Men også andre steder er i spil. De skal dog formentlig alle ligge inden for den rækkevidde, som Kim Jong-uns gamle udslidte privatfly har.

Der er hektisk på den diplomatiske scene for øjeblikket. I fredags mødtes Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

På onsdag vil Japans premierminister, Shinzo Abe, være vært for et topmøde i Tokyo mellem ham selv, den sydkoreanske præsident og Kinas premierminister, Li Keqiang, hvor emnet også er Nordkorea.

Men det, hele verden venter på, er selvfølgelig topmødet mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un.

Trump regner med, at det kan finde sted allerede inden for de næste fire uger, og onsdag morgen forlyder det fra Det Hvide Hus, at Trump formentlig i løbet af de næste par dage vil melde ud, hvor topmødet skal afholdes.

Adskillige steder er under overvejelse, men en faktor spiller med i beslutningen, som de færreste formentlig tænker over: Kim Jong-uns gamle udslidte privatfly.

Selv foretrækker Kim Jong-un altid at lade sig transportere i tog, som da han for nylig besøgte den kinesiske præsident i Beijing. Men et tog vil næppe være en mulighed i forhold til topmødet med Trump, og det sætter sine begrænsninger.

»Vi ved, at han har et fly, men det er et gammelt fly«, sagde Sue Mi Terry, en tidligere CIA-analytiker med Nordkorea som speciale, for nylig til avisen New York Times.

Kim Jong-uns privatfly skønnes kun at have en rækkevidde på omkring 3.200 kilometer, hvilket nogenlunde svarer til afstanden mellem København og den sydligste spids af Spanien. Det kan lyde af meget, men alene Asien er et kæmpe kontinent, hvor 3.200 kilometer kun svarer til afstanden mellem Nordkorea og det nordlige Vietnam.

Selvfølgelig kunne den nordkoreanske leder leje et privatfly i udlandet med en længere rækkevidde, hvis det skulle være nødvendigt, men politisk ville det se pinligt ud. Protokollen for så vigtige topmøder som det forestående foreskriver, at en statsleder skal komme i sit eget fly.

Kim Jong-un kunne selvfølgelig også bruge et af de fly, som det nationale nordkoreanske flyselskab Air Koryo har. Men så har han samme problem som med sit privatfly. De er alle gamle, russisk byggede fly, der kun har kapacitet til at betjene kort- og mellemdistanceruter.

Her er nogle de steder, som kan komme til at danne rammen for et topmøde.

Den demilitariserede zone mellem Syd- og Nordkorea, DMZ

Lige nu virker det som det mest sandsynlige sted. Kim Jong-un vil kunne spare flyveturen og ankomme i bil fra sin side af grænsen.

Det var også her, at Kim Jong-un i fredags mødtes med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, hvilket der kom nogle historiske og stærkt symbolladede tv-billeder ud af, som tilsyneladende imponerede Donald Trump.

Tidligere i denne uge sagde Trump, at den demilitariserede zone er en mulighed.

»Du er der rent faktisk, og hvis tingene flasker sig, kan man lave en stor fejring på stedet, som ikke er i et tredjeland«, sagde han.

Men Trump indrømmede også, at ikke alle i hans regering var begejstrede for den demilitariserede zone, fordi det kan komme til at se ud som om, at Trump rejser til Nordkoreas egen baghave for at mødes med Kim Jong-un.

Singapore

Efter den demilitariserede zone er Singapore nok det mest sandsynlige sted. Tidligere på ugen nævnte Trump, at også Singapore er under overvejelse. For USA har Singapore den fordel, at stedet er politisk neutralt.

Afstanden mellem den nordkoreanske hovedstad Pyongyang og Singapore er cirka 4.900 kilometer, hvilket lige netop ligger inden for den rækkevidde, som den russiske flytype Iljusjin Il-62M har. Det nordkoreanske flyselskab har tre fly af denne type, hvilket også kan være med til at gøre stedet acceptabelt for den nordkoreanske leder.

Mongoliet

Et tredje af de steder, som nævnes som en topmødemulighed, er hovedstaden i Mongoliet, Ulan Bator.