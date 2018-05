Bagland vil have May til at droppe toldsamarbejde med EU Britiske parlamentarikere, der er pro-brexit, vil ikke have, at Theresa May laver toldsamarbejde med EU.

Den britiske regering med premierminister Theresa May i spidsen er under pres fra britiske seniorparlamentarikere, der støtter op om brexit.

De vil have, at May dropper forslaget om et toldsamarbejde med EU, når Storbritannien forlader unionen.

Det skriver BBC.

Der er dog ikke tale om et ultimatum til May, hvilket der ellers først blev rapporteret om.

En researchgruppe for det konservative parti, der bliver ledet af den britiske parlamentariker Jacob Rees-Mogg, har udarbejdet et dokument, der handler om toldområdet.

»Det er slet ikke et ultimatum. Det er et dokument, der er blevet udarbejdet på det specifikke område, som viser, at et toldsamarbejde ikke vil virke«, siger Rees-Mogg til BBC-radio.

Afklaring om et par uger

Et toldsamarbejde er en af to muligheder, som Mays regering har foreslået i forhold til toldområdet. Det betyder, at Storbritannien vil fortsætte med at opkræve EU-tariffer for varer til medlemslande af EU.

Onsdag begynder britiske ministre det første store møde med diskussioner om området.

En britisk minister siger før mødet, at de formentlig skal bruge et par uger på at tage stilling til spørgsmålet.

Ifølge kilder tæt på BBC tager May sagen med ro og er sikker på at nå frem til en ny toldaftale, der skal erstatte den nuværende, med ministrene.

ritzau