En fjerdedel af Mellemøstens unge er arbejdsløse

Næsten en fjerdedel af de unge i Mellemøsten er arbejdsløse, og hvis der ikke gribes ind, vil der hvert år komme millioner af flere ledige.

Sådan lyder det i en advarsel fra Den Internationale Valutafond, IMF, om udsigterne for regionen.

IMF fastslår i sin rapport, at der ikke er tilstrækkelig vækst i landene, og at det er nødvendigt med gennemgribende reformer.

De skal finde ud af, hvordan de kan skabe 25 millioner nye job i løbet af de næste fem år, siger Jihad Azour, IMF's direktør for Mellemøsten og Centralasien.

Han siger, næsten 23 procent af de unge i Mellemøsten er uden arbejde i dag, og at yderligere millioner af unge fremover vil blive arbejdsløse, hvis der ikke sker gennemgribende reformer.

Arbejdsløshed var i 2011 en af de vigtigste årsager til folkelige opstande i regionen under Det Arabiske Forår.

Høj arbejdsløshed og voksende gæld

Den økonomiske vækst i de olieeksporterende lande i Mellemøsten var i 2016 på fem procent, men var faldet til 1,7 procent året efter. IMF forudsiger en stigning i år til 3,0 procent og 3,3 procent næste år.

Ifølge IMF har landene i Mellemøsten og i Nordafrika brug for en årlig vækst på 6,2 procent for at kunne holde den almindelige arbejdsløshed på de nuværende 10 procent.

»Kombinationen af høj arbejdsløshed og voksende statsgæld har særlig stor betydning og vækker specielt bekymring, når det gælder landene i Mellemøsten og Nordafrika«, fremhæver Azour.

Han påpeger videre, at den gennemsnitlige gæld for de olieproducerende land i regionen nu har passeret 80 procent af bnp.

IMF anbefaler landene, at de udnytter de relativt gode tider nu til at gennemføre økonomiske reformer.

» Blandt de reformer, der er nødvendige, er tiltag, som vil medføre en fjernelse af energisubsidier, samt ændringer af pensionssystemet og pensionsalderen«, hedder det.

ritzau