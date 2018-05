Tyrkisk opposition former ny alliance før valget

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, kommer til at stå over for en mere samlet opposition ved det kommende parlamentsvalg 24. juni, hvor der også afholdes præsidentvalg.

Fire tyrkiske oppositionspartier er blevet enige om at forme en alliance, hvilket skaber en bred koalition mod den siddende præsident.

Det gør det muligt for en større del af oppositionen at komme over grænsen på ti procent, som det kræver at komme i parlamentet.

Det største oppositionsparti - det republikanske parti, CHP - er en del af alliancen, der ifølge en talsperson formelt bliver præsenteret på en pressekonference torsdag.

Foruden CHP består alliancen af det nye parti Iyi, det konservative Saadet parti og centrum-højre partiet Demokratiske.

Erdogans parti, AKP, har indgået en alliance med nationalistpartiet MHP.

Erdogan har domineret tyrkisk politik, siden AKP overtog magten i 2002. Sidste år fik han via en folkeafstemning lavet en ændring i grundloven, som øger præsidentens magt.

ritzau