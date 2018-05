Storbritanniens sundhedsminister, Jeremy Hunt, siger onsdag, at myndighederne har opdaget en alvorlig fejl i et nationalt program for screening for brystkræft, hvor 450.000 kvinder ikke som planlagt blev indkaldt til screeninger.

Fejlen kan have medført, at op til 270 kvinders liv blev forkortet.

»En hasteindsats, der skulle rette op på fejlene, er afsluttet«, siger Hunt.

ritzau