6 spørgsmål og svar om EU's millardbudget: Danmark kæmper sammen med strambuksfællerne Politikens EU-korrespondenter svarer på 6 centrale spørgsmål om EU's budget for 2021 til 2027.

EU-kommissionen præsenterede onsdag eftermiddag sit forslag til rammen for EU’s budgetter i perioden 2021-2027.

Den såkaldte MFF (Multiannual Financial Framework) dikterer, hvor meget EU må bruge i de årlige budgetter og sætter loft over udgifter på de enkelte områder. Politikens EU-korrespondenter svarer her på 6 vigtige spørgsmål om EU’s budgetramme.

Hvorfor skal EU bruge flere penge?

Stigningen skyldes dels Brexit. Når Storbritannien forlader EU, efterlader briterne et hul på omkring 21 milliarder euro årligt. Hertil kommer, at EU-kommissionen ser et behov for at bruge flere penge på en række områder, særligt migration, sikkerhed, forsvarssamarbejde, uddannelse og forskning samt udbygning af euro-samarbejdet.

EU-kommissionen foreslår, at budgetrammen bliver 1.279.408 millioner euro – omkring 9.698 milliarder kroner. Det svarer til, at budgetrammen hæves fra 1,0 procent af medlemslandenes BNI (bruttonationalindkomst) til 1,11 procent af BNI.

Hvad er der på spil for Danmark?

Den danske regering kæmper hårdt for, at budgetrammen holdes på 1,0 procent af BNI, men Danmark står - bortset fra strambuksfæller som Sverige, Østrig og Holland – noget alene med det krav. Store nettobidragsydere som Tyskland og Frankrig har på forhånd accepteret at betale mere.

En stigning til 1,11 af BNI vil gøre et betydeligt indhug i den danske statskasse – merbetalingen til EU-budgettet vil blive på 2 milliarder kroner årligt ifølge Finansministeriet.

Hvis EU-kommissionen får sin vilje med en større budgetramme, må den danske regering håbe på at sikre sig en fortsat rabatordning.

Hvem skal spare?

Det skal landbruget og det skal de såkaldte strukturfonde, som giver støtte til de fattigste områder i EU. Det er også her, der skal spares, hvis det skal batte noget, for de to områder dækker over 80 procent af det samlede nuværende budget. Kommissionen foreslår at beskære begge områder med omkring 5 procent.

Besparelserne vil ramme dansk landbrug hårdt, da særligt støtten til store landbrug står til at blive skåret. Tal fra Danmarks Statistik viser, at overskuddet på dansk landbrug næsten på kroner svarer næsten til den støtte, vi modtager fra EU.

For strukturfondenes vedkommende skal der indlægges sociale kriterier, så også rigere lande kan få del i pengene. F.eks. områder med høj ungdomsarbejdsløshed eller lavt uddannelsesniveau. Det vil, overordnet set, flytte penge væk fra de østeuropæiske lande og ned mod de sydeuropæiske lande.

Hvor stort er EU’s budget?

EU’s årlige budget har hidtil været på 157 milliarder euro årligt (godt 1170 milliarder kroner). Det svarer næsten til de samlede offentlige udgifter i Danmark om året. Altså udgifter til alt, sundhed, renter, veje, alt det, staten bruger penge på. I 2016 var de offentlige udgifter i Danmark 1103 milliarder kroner. Hvis EU-kommissionens forslag om at øge budgettet bliver realiseret, vil budgettet i 2027 være på 196 milliarder euro.

Danmark betaler knap 2 procent af EU’s budgetter – omkring 20 milliarder kroner om året, hvilket omtrent svarer til Aarhus Kommunes budget.

Bliver det som kommissionen ønsker?

Næppe. Dagens udspil skal ses som første slag i et langt slagsmål om budgettet. Embedsmændene går i gang nu, ministrene tager de første drøftelser i løbet af juni, men ingen forventer et resultat før efter valget til Europa Parlamentet næste år og udpegningen af en ny Kommission.

Så er vi fremme i 2020, hvor Kroatien har formandskabet det første halve år. Måske bliver det først i sidste halvdel af 2020, hvor Tyskland sidder for bordenden.

Deadline er 31.12.2020. Da udløber det nuværende budget.