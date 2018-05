Trump-advokat trækker sig fra præsidentens hold

Advokaten Ty Cobb forlader det juridisk hold, der rådgiver USA's præsident, Donald Trump, i forbindelse med undersøgelserne af USA's indblanding i præsidentvalget i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der citerer Det Hvide Hus' pressesekretær, Sarah Huckabee Sanders. Hun siger, at hun har fået oplysningen fra stabschef John Kelly.

Rådgiveren trækker sig ikke omgående, men han fortsætter til udgangen af maj.

Ty Cobb var ifølge AP den rådgiver, der koordinerede præsidentens interaktion med den særlige anklager Robert Mueller, der er sat til at undersøge Ruslands potentielle indblanding i valget i 2016.

AP noterer, at Cobbs fratræden sker, mens Trumps juridiske hold forhandler med Robert Mueller og hans hold om vilkårene for præsidentens deltagelse i undersøgelserne.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at en anonym kilde med kendskab til fremtiden for Donald Trumps juridiske hold oplyser, at Ty Cobb vil blive erstattet af Emmet Flood.

Han er ikke en ukendt skikkelse i Washington. Emmet Flood har arbejdet for den daværende præsident Bill Clinton, da der blev rejst en rigsretssag mod ham.

Dengang blev præsidenten anklaget for at have løjet under ed. Et flertal i Repræsentanternes Hus rejste en rigsretssag. En sådan sag skal føres af Kongressens andet kammer, Senatet.

Her var der ikke det påkrævede to tredjedeles flertal for at kende Bill Clinton skyldig.

Emmet Flood har også tidligere tilbragt to år som advokat for Det Hvide Hus under George W. Bush.

