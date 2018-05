Ni militærfolk frygtes dræbt i flystyrt i Georgia Jorden rystede, da militært transportfly styrtede ned uden for en lufthavn i Georgia, fortæller øjenvidne.

Et aldrende militært transportfly af typen C-130 Hercules styrtede onsdag ned i nærheden af en lufthavn i Savannah i den amerikanske delstat Georgia. Det oplyser det amerikanske luftvåben ifølge flere nyhedsbureauer.

En videooptagelse af ulykken viser, at flyet taber højde for derefter at eksplodere i et flammehav.

Ifølge de første meldinger blev samtlige fem besætningsmedlemmer dræbt, men det viser sig, at der var flere personer på flyet.

»Vi har fået bekræftet, at ni personer, fem besætningsmedlemmer og fire passagerer, var om bord«, siger major Paul Dahlen, talsmand for Puerto Ricos nationalgarde, til nyhedsbureauet AFP.

De fire øvrige var også militærfolk, tilføjer han.

Talsmanden kan ikke bekræfte, at alle ni er dræbt, men siger, at billederne af styrtet taler for sig selv.

Styrtede tæt på motorvej

Fotografier på Twitter viser et forkullet og brændende vrag af et fly, hvorfra tyk, sort røg stiger op i luften.

»Det var forfærdeligt«, siger et øjenvidne, Denver Goodwin, der arbejder tæt på ulykkesstedet.

»Jorden rystede, som om en bombe eksploderede. Alle i bygningen gik i panik. Det var helt forfærdeligt«, fortæller han til CNN.

Katastrofeberedskabet i området skriver på Twitter, at flyet styrtede ned tæt på en motorvej, kort tid efter at det var lettet fra en lufthavn i Savannah.

»Det er mirakuløst, at det ikke ramte nogle biler eller boliger«, siger en talsmand for det lokale politi til AP.

Sidste tur for flyet inden pension

Styrtet skete omkring klokken 11.30 lokal tid (17.30 dansk tid).

Transportflyet var ifølge AP over 60 år gammelt

Transportflyet og dets besætning havde været på en træningstur og var på vej til Arizona, oplyser nationalgarden i Puerto Rico.

AP skriver, at det var flyets sidste tur, inden det skulle tages ud af drift.

Årsagen til ulykken kendes endnu ikke. Transportflyet gennemgik så sent som i april et vedligeholdelsestjek i Savannah.

