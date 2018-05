Flere tilskadekomne efter bål eksploderer i London

Flere personer er kommet til skade, efter at et bål sent onsdag aften eksploderede i det nordlige London.

Nyhedsbureauet Reuters skrev først, at op mod 30 personer blev såret i forbindelse med eksplosionen.

Ifølge BBC er der dog kun tale om cirka ti personer.

Det jødiske netmedie Yeshiva skriver, at flere hundrede mennesker var samlet til en jødisk festival, da eksplosionen fandt sted.

Eksplosionen skete, netop som bålet blev tændt. Derefter udbrød der panik, og folk begyndte at skrige og falde over hinanden, fortæller øjenvidner, mediet har talt med.

Det vides endnu ikke, hvad der forårsagede eksplosionen.

ritzau