Overblik: Derfor vokser Stormy Daniels-stenen i Trumps sko For nogle måneder siden afviste mange historien om pornostjernen og præsidenten som sladder. Nu er piben ved at få en anden lyd.

I 2006 havde den dengang 27-årige pornostjerne Stormy Daniels, med det borgerlige navn Stephanie Clifford, ubeskyttet sex med den dengang 60-årige forretningsmand, tv-stjerne, ægtemand og far til en nyfødt søn, Donald Trump.

Påstår Stormy Daniels. Trump selv benægter, ifølge Det Hvide Hus, at affæren har fundet sted. Men har i øvrigt været ukarakteristisk tavs om, hvad der egentlig foregik mellem de to dengang.

I 2011 var Stormy Daniels i kontakt med et amerikansk magasin, In Touch, som gennemførte et interview med hende, hvor hun fortalte om affæren. Trumps advokat, Michael Cohen, truede med at sagsøge magasinet, hvis det bragte interviewet. Det undlod In Touch - indtil januar i år.

Stormy Daniels har også fortalt, hvordan hun efter interviewet blev passet op af en mand på en parkeringsplads ved et fitnesscenter. Manden truede hende blandt andet med, at hendes nyfødte datter kunne komme til skade, hvis ikke hun holdt mund med historien.

En gavmild advokat

Nu springer vi så frem til 2016, hvor Donald Trump ikke længere blot er en privat forretningsmand og berømthed, men præsidentkandidat. Historien om den påståede affære mellem ham og pornostjernen rumler igen, og advokaten Michael Cohen går atter i aktion. Kort tid inden præsidentvalget betaler han Stormy Daniels, hvad der svarer til cirka 800.000 kroner for at underskrive en erklæring, der forpligter hende til total tavshed omkring den påståede affære.

Ifølge Cohen gør han det af egen lomme og uden modydelse fra Trump - en drøm af en advokat, vil de fleste nok mene. Trump har desuden efterfølgende adskillige gange afvist, at han har kendt noget som helst til aftalen med og betalingen til Stormy Daniels.

FBI griber ind mod advokat

Hvis det virkelig er rigtigt, at Cohen har betalt pengene af egen lomme, rejser det et juridisk problem: nemlig at pengene så kan vise sig at være et ulovligt bidrag til Donald Trumps valgkampagne. En anklage, som kan blive et problem for Cohen, men også for Trump og hans kampagnestab. For hvis præsidenten faktisk har kendt til betalingen, lugter det slemt af bestikkelse. Og så er vi pludselig ovre i afdelingen for alvorlige forbrydelser og ikke bare noget sladder om et udenomsægteskabeligt forhold.

I slutningen af marts indsender Stormy Daniels advokat en begæring til en domstol i Californien om, at Donald Trump og Michael Cohen afhøres om de tos involvering i betalingen af de 800.000 kroner. Pornostjernen har sagsøgt Cohen for æreskrænkelse, fordi han - uagtet at han erkender at have betalt hende pengene - påstår, at hun lyver, når hun siger, at hun har haft sex med Trump.

9. april spidser sagen endnu mere til for Michael Cohen. FBI ransager hans kontor og hotelværelse i New York. Ifølge New York Times beslaglægger forbundspolitiet blandt andet dokumenter og mails, der vedrører sagen om Stormy Daniels - og en anden sag, som involverer en tidligere nøgenmodel, Karen McDougal. Hun skulle også have indgået en aftale om tavshed om sit forhold til Donald Trump, en aftale hun har lagt sag an for at komme ud af. Med det argument, at betalingen til hende skulle hjælpe Trump og derfor i praksis også er et ulovligt kampagnebidrag.

Trump: Jeg ved ingenting

Få dage tidligere, nærmere bestemt 5. april, har Donald Trump meget eksplicit gentaget, hvad han tidligere har sagt flere gange: At han intet kendskab har til sagen og betalingen til Stormy Daniels. På et pressemøde om bord på præsidentflyet Air Force One spørger en reporter Trump:

»Kendte De til betalingen på 130.000 dollar til Stormy Daniels?«.