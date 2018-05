Hvordan bremser man unge mænd, der radikaliseres hjemme fra soveværelset? Unge mænd behøver ikke drage til Syrien for at blive radikaliseret, påpeger EU’s sikkerhedskommissær, Julian King, der vil sætte ind mod de hjemmefødte terrorister, som radikaliseres på egen hånd hjemmefra.

Julian King, EU’s sikkerhedskommissær, er ikke meget for at rangordne truslerne mod Europa. »Realiteten er, at trusselsbilledet overordnet set stadig er meget højt«, starter den britiske kommissær med at konstatere.

Han påpeger, at trusselsbilledet er under konstant forandring, og at der stadig er kolossale udfordringer med EU-borgere, som er draget til Syrien for at kæmpe i Allahs navn, og som nu vender hjem. Men der er et mønster i de seneste års terrorangreb i Europa, som alligevel kan give en indikation af, hvilke papirer der ligger øverst i bunken på Julian Kings skrivebord på 10. sal i Berlaymontbygningen i Bruxelles.

»Hvis vi kigger på angrebene mod Europa de seneste år, så er de ikke begået af hjemvendte fremmedkrigere. De er begået af folk, der ikke havde forladt deres hjemlande. Som ofte var blevet radikalisere derhjemme via terrorindhold på nettet. Disse selvradikaliserende individer er en væsentlig udfordring. Derfor er arbejdet med at takle online-radikalisering så vigtig«, siger Julian King.

Hvordan kan man nå ud til en ung mand, der bliver radikaliseret alene på sit soveværelse?

»Det er virkelig svært. Og jeg bilder ingen noget andet ind. Men der er nogle ting, vi kan gøre«.

Truer netplatforme med lovgivning

Julian King er fredag i Danmark for at mødes med blandt andre justitsminister Søren Pape og udlændingeminister Inger Støjberg samt deltage i et åbent borgermøde om eftermiddagen i København. Her vil han få lejlighed til at uddybe, hvad det så er, man kan gøre for at modvirke, at unge mænd, som aldrig har været i en krigszone, sidder hjemme på deres soveværelser og lader sig radikalisere foran computerskærmen.

»Vi kan ikke sidde her i Bruxelles og designe tiltagene og så sprede dem ud over EU. Men vi kan lære af, hvad der virker bedst rundt om i Europa, når det gælder om at takle radikalisering. Vi har et netværk af frontlinjepersonale, hvor Danmark har bidraget meget. Det samler folk fra civilsamfundet, der arbejder med unge eller uddannelse eller fængsler – for at dele de bedste praksisser. For der er ikke kun én måde at håndtere det på. Vi skal lære af dem, der arbejder med det. Og tilpasse det til de lokale forhold. Det er meget besværligt, hårdt og langsommeligt arbejde«, siger Julian King.

Noget andet, EU kan gøre, er at prøve at bremse det indhold på internettet, som forherliger terror og bidrager til unge mænds radikalisering.

»Vi skal sætte ind mod det fordærv af ulovligt indhold, der findes online. I alle terrorangreb de seneste år har der været et element af online-radikalisering med indhold, hvor terror glorificeres. Og det er helt uacceptabelt«, siger Julian King og fortæller, at der er sket nogle fremskridt via et frivilligt samarbejde med internetplatformene. Men at det går for langsomt.

»Så nu har vi fremlagt nogle detaljerede tiltag, som internetplatformene skal iværksætte. De skal forpligtes til at fjerne terrorindhold, senest en time efter at de er blevet bedt om det af myndighederne, til at bruge intelligente metoder til at finde indholdet automatisk og til at få et langt tættere samarbejde med politiet. Vi har givet dem indtil slutningen af maj til at tage disse skridt. Så vil vi vurdere, om der er sket nok fremskridt. Hvis ikke, så forbeholder vi os retten til at lave lovindgreb«, siger Julian King.