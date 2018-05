Tidligere Volkswagen-topchef sigtet i dieselsag i USA

Volkswagens tidligere topchef Martin Winterkorn er blevet sigtet ved en domstol i USA for sin formodede rolle i skandalen med snydesoftware.

Winterkorn menes at have taget del i et forsøg på at vildlede amerikanske miljømyndigheder, viser dokumenter fra domstolen torsdag ifølge flere nyhedsbureauer.

Domstolen har haft sigtelsen liggende siden marts, men den er først blevet kendt torsdag.

70-årige Winterkorn risikerer op til 25 års fængsel og en bøde på op til 275.000 dollar - svarende til cirka 1,7 millioner kroner.

Winterkorn måtte gå af som topchef i den tyske bilgigant efter skandalen med snydesoftware.

Volkswagen havde udstyret 11 millioner biler med teknik, så bilerne kunne snyde i myndighedernes test. Dermed fremstod bilerne mere miljøvenlige, end de i virkeligheden var.

Snydesoftware indbygget i biler

Volkswagen indrømmede i efteråret 2015, at snydesoftware var indbygget i millioner af dieselbiler verden over.

Den hemmelige mekanisme gjorde, at bilerne på vejene kunne udsende op til 40 gange så stor en mængde kvælstofilter, som måleudstyr ville vise under en test.

Volkswagen har allerede betalt milliarder af kroner i bødestraf og som kompensation til dets brugere.

De amerikanske myndigheder har allerede sigtet otte tidligere ansatte hos bilgiganten. To af dem - 48-årige Oliver Schmidt og 63-årige James Liang - har erklæret sig skyldige og er blevet idømt flere års fængsel og store bøder.

Fem andre er blevet sigtet, men er endnu ikke anholdt. De menes alle at være tyske statsborgere, og de menes at befinde sig i Tyskland.

Den ottende er en italiensk statsborger, der tidligere var leder hos bilfabrikanten Audi. Han befinder sig i Tyskland og står over for at skulle udleveres til de amerikanske myndigheder.

