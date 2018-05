USA og Kina forsøger at hindre handelskrig En delegation med flere amerikanske ministre er rejst til Beijing. Topforhandlere advarer om, at det kan at tage mindst et år at få afværget en handelskrig mellem USA og Kina.

USA og Kina har taget hul på den første runde af forhandlinger i et forsøg på at afværge en truende handelskrig.

Et hold af amerikanske topforhandlere med finansminister Steve Mnuchin og handelsminister Wilbur Ross i spidsen ankom i går til Beijing for at påbegynde drøftelserne, der fortsætter i dag,

Men på forhånd er der lave forventninger til, at den første runde af møder munder ud i et konkret resultat.

»Vi skal bruge det næste år på at finde ud af, hvordan vi kan lave en aftale«, siger den amerikanske regerings handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, til avisen Wall Street Journal. Han er også med i den amerikanske delegation, som er rejst til Kina.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er utilfreds med USA’s store handelsunderskud over for Kina, og han beskylder Kina for både at holde amerikanske firmaer ude af det kinesiske marked og for at stjæle teknologisk knowhow fra USA.

Derfor har han truet med handelssanktioner mod Kina for over 900 milliarder kroner og har også advaret om, at han overvejer at gøre det svære for kinesiske virksomheder at investere i USA.

Det har fået Kina til at true med gengældelse.

Kina og USA står langt fra hinanden

Nedenunder den hårde retorik har både USA og Kina dog været tilbageholdende med at gøre brug af de mange trusler.

Men det ændrer ikke på, at de to lande fortsat står langt fra hinanden.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har i flere taler den seneste tid understreget, at det er en topprioritet for den kinesiske ledelse at gøre Kina til en verdensførende nation inden for teknologi. Problemer for Kina er, at landet fortsat mangler den fornødne ekspertise på en lang række områder.

Den amerikanske regering er utilfreds med, at Kina - efter amerikansk opfattelse - kræver, at amerikanske firmaer skal dele ud af deres teknologiske viden gennem samarbejde med kinesiske virksomheder for at få adgang til det kinesiske marked. Omvendt hævder den kinesiske ledelse, at amerikanske firmaer indgår samarbejdskontrakterne med de kinesiske firmaer på frivillig basis.

Den kinesiske ledelse afviser også, at den gennem tilskud og andre støtteordninger giver kinesiske firmaer en fortrinsstilling på det kinesiske marked.

Beijing ventes at forsøge at komme USA i møde ved at lette tolden på bl. a. importerede amerikanske biler, men den indrømmelse vil næppe være nok for Donald Trump.