Vandforsyning, skoler og hospitaler er blevet bombemål i krigen i Yemen Basale nødvendigheder bliver bombet i stykker af de stridende parter i en af verdens værste humanitære katastrofer. Regntiden truer nu med at genstarte en voldsom koleraepidemi, og fredsforhandlingerne har lange udsigter.

Vandstationen i Sehar-distriktet i Yemen er en cylinderformet plastiktank med tydelige blå og grønne logoer fra nødhjælpsorganisationerne Unicef og Oxfam. Den udgjorde 7.500 menneskers eneste adgang til rent vand i et af landets mest krigshærgede nordlige områder. Efter et luftangreb i april er den totalødelagt.

»Angreb på vandstationer, skoler og sundhedsfaciliteter er desværre blevet en normal del af konflikten«, fortæller Bismarck Swangin, der arbejder på Unicef’s kontor i Yemens hovedstad, Sana’a. Han sukker ind i telefonrøret, da han siger det. Luftangrebene ramte tidligere primært militære anlæg, men hverken legepladser, skoler, hjem eller hospitaler er sikre, nu hvor krigen i Yemen går ind i sit tredje år.

Foto: Unicef/Swangin Vandforsyningen i Yemen er nu også blevet bombemål i krigen. Rent vand er altafgørende for at undgå en ny koleraepidemi som den, der hærgede landet sidste år.

»Set fra vores perspektiv findes der ingen undskyldning for, at militære operationer finder sted omkring civil infrastruktur«, tilføjer Bismarck Swangin.

16 millioner mennesker i Yemen mangler rent vand – de 7.500 yemenitter i Sehar-distriktet er nu nogle af dem. 18 millioner har ikke tilstrækkelig adgang til mad. 7 millioner er underernærede.

Angreb på vandstationer, skoler og sundhedsfaciliteter er desværre blevet en normal del af konflikten Bismarck Swangin, udsendt ved Unicef’s kontor i Sana’a

Det betyder, at de er langt mindre modstandsdygtige over for de bakterier, der kan være i vand, de kan finde andre steder end vandstationerne. Den slags vand bliver der fristende meget mere af nu, hvor vi er gået ind i maj, den første måned af landets regntid.

»De seneste uger har det regnet en smule, og sidste år i maj blev gaderne helt fyldt med vandstrømme. Folk fristes til at vaske ting i vandet, børn leger med det, og familier, der ikke har adgang til rent vand, fristes til at samle regnvand. Det ser rent ud, men kan være forurenet«, siger Bismarck Swangin.

Nødhjælpsorganisationer frygter, at den kommende regntid vil genoplive den koleraepidemi, de har fået nogenlunde kontrol over, efter at den i slutningen af 2017 havde smittet en million mennesker. Hvor der er kloaksystemer i byerne, er de ødelagt af den krig, der tog fart i 2015. Uden afløb flyder kloakvandet over med regnvand, og i det miljø trives sygdomme som kolera.

Fronterne i Yemen står mellem houthi-stammen i nordvest og den siddende præsident, Abdrabbuh Mansur Hadi, i syd. Men det er en simpel udlægning. For på begge sider af frontlinjen foregår magtkampe, der blokerer en fredsproces. Og begge sider modtager international støtte – houthierne fra Iran, og præsident Hadi fra en koalition af mellemøstlige og afrikanske lande ledet af Saudi-Arabien.

1.100 dage med bomber

Krigen er fortsat intens, og der har nu været luftangreb i over 1.100 dage i træk. I slutningen af april dræbte et sådant mindst 20 bryllupsgæster, deriblandt flere børn. Og bruden.

Der er dage, hver det er svært at få de lokale medarbejdere på Unicef’s kontor til at blive, fordi deres børn eller forældre paniske ringer og siger, at det er deres del af byen, der er mål for et luftangreb. Deres kollegaer må forsøge at overbevise dem om, at det er sikrest at vente med at tage afsted, til angrebet er overstået.

Det officielle dødstal er godt 10.000 mennesker. Det er et konservativt bud, der kun tæller de omkomne, de tilbageværende hospitaler indberetter. I marts anslog Unicef, at der hvert tiende minut dør et barn i Yemen som følge af sygdomme, der kan forebygges. Red Barnet anslår, at 50.000 børn mistede livet sidste år.

»I slutningen af 2016 var den største frygt den direkte trussel fra volden, men nu er det de indirekte konsekvenser af konflikten«, siger Bismarck Swangin.

»For øjeblikket holder FN bare folk i live ved at forsyne dem med mad. Men humanitær hjælp kan ikke udfylde en hel befolknings behov«, tilføjer han.