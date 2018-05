VW's mægtigste direktør risikerer lang fængselsstraf USA har sigtet Martin Winterkorn for bedrageri i forbindelse med diesel-skandalen

Engang var han en af Tysklands tungeste erhvervsledere med landets næsthøjeste lønning. Men for 70-årige Martin Winterkorn er risikoen for at den glorværdige karriere finder sin slutning i en fængselscelle nu en skræmmende realitet.

Den tidligere direktør for den mægtige VW-koncern blev fredag morgen dansk tid sigtet for forsøg på at bedrage de amerikanske myndigheder i den såkaldte diesel-skandale. Han risikerer op til 25 års fængsel og en bøde på 275.000 dollar (1,7 millioner kr.).

Skal betale en høj pris

Anklagen i Detroit i delstaten Michigan har arbejdet med sigtelsen mod Martin Winterkorn siden marts og begrunder den med, at topchefen kendte til og bifaldt snyderiet med falsk måleudstyr på 11 millioner biler fra VW-koncernen.

»Den, der forsøger at snyde USA, kommer til at betale en høj pris. Volkswagens plan om at unddrage sig amerikansk lov var kendt helt til toppen af selskabet, viser dagens sigtelse«, sagde den amerikanske statsanklager, Jeff Sessions, ved præsentationen af den 43 sider lange sigtelse.

Om Martin Winterkorn nogensinde kommer til at få eller afsone en straf i USA er dog tvivlsomt. Direktøren, der forlod sin post i september 2015, da stanken fra dieselgate bredte sig ud over hele verden efter afsløringerne, opholder sig efter alt at dømme hjemme i Tyskland. Her har man ikke tradition for at udlevere borgere til retsforfølgelse i USA.

Kan også blive sigtet i hjemlandet

Langt større er sandsynligheden for at den tidligere topleder vil blive ramt af en lignende sigtelse i hjemlandet i den nærmeste fremtid.

For Martin Winterkorn kulminerede karrieren, da han den 1. januar 2007 blev indsats som øverste chef for VW-koncernen, som han havde tjent siden 1993.

Martin Winterkorn indtog chefetagen i koncernen i Wolfsburg med hele sin stab og tog sig godt betalt. I 2011 var hans årsløn eksempelvis på 126 millioner kroner.

Kendte intet til svindel

Da amerikanske myndigheder afslørede, at VW havde indsat snyde-software i 11 millioner biler, så den sande udledning af farlig kvælstofilt ikke blev målt, forlod Martin Winterkorn den 23. september 2015 sin position. Han modtog et gigantisk gyldent håndtryk fra koncernen på op imod en halv milliard kroner til stor forargelse i Tyskland.

Dengang hævdede Martin Winterkorn, at dieselskandalen udelukkende skyldtes »nogle få personers frygtelige fejltagelser« og at han intet kendskab havde til snyderiet. »Jeg kan ikke se, at jeg har gjort noget galt«, sagde han dengang.

Ingen kommentarer fra VW

Siden har der været stille om Martin Winterkorn, der har deltaget i forhør og en enkelt høring om skandalen i det tyske parlament, Forbundsdagen. Stilhed er da også det strategiske pr-våben, VW-koncernen tro mod sine traditioner, bruger efter den nye sigtelse. VW har ifølge sin presseafdeling »ingen kommentarer til indviduelle sager«, men arbejder sammen med det amerikanske retsvæsen.

Men den amerikanske anklagemyndighed mener at kunne bevise, at Martin Winterkorn var fuldt ud vidende om og accepterede snyderiet. Ifølge anklageren i Detroit blev den øverste chef for VW informeret om svindelen mindst to gange - i maj 2014 og i juli 2015.

To direktører er dømt i USA

Han er sigtet for flere tilfælde af bedrag og for at forsøge at undgå den amerikanske lovgivning for ren luft.

De amerikanske anklagemyndigheder har i forvejen sigtet 8 tidligere VW-direktører i sagen. To af dem har tilstået og fået dom - den tidligere direktør Oliver Schmidt blev i december idømt 7 års fængsel, mens ingeniør James Liang er idømt 40 måneders fængsel.