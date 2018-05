Nordkorea får samme tidszone som Sydkorea

Nordkorea skifter tidszone og rykker uret en halv time frem, så landet nu har samme tidszone som Sydkorea.

Det skriver det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

»Det er det første praktiske skridt efter det historiske tredje Nord-Syd møde om at sætte mere fart på processen, som gør Nord og Syd til ét«, citerer KCNA en embedsmand for at sige.

Embedsmanden henviser til mødet den 27. april mellem Nordkoreas præsident, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i den demilitariserede zone mellem de to lande.

På mødet talte de blandt andet om at gøre den koreanske halvø til et atomvåbenfrit område.

Men først gælder det klokken. I august 2015 meddelte Nordkorea, at nu stiller landet sine ure en halv time tilbage, så Nordkorea ikke længere har samme tidszone som 'de ondsindede japanske imperialister', som det blev formuleret af det officielle Nordkorea.

Japan og Sydkorea ligger i samme tidszone, nemlig ni timer foran GMT.

Dermed vendte Nordkorea tilbage til den tid, som halvøen også havde forud for perioden fra 1910 til 1945, da Japan holdt Korea besat.

Sydkorea gik efter Koreakrigen fra 1950-1953 væk fra den japanske tidszone, men vendte tilbage til den i 1961.

Nu er begge korea'er så igen i samme tidszone som Japan.

ritzau