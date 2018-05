Bayerns konservative vil sætte flere kors op CSU vil hænge kors op i alle offentlige myndigheder og møder katolsk kritik og et velkendt juridisk problem.

Da delstaten Bayerns nye ministerpræsident, Markus Söder, for nylig annoncerede et krav om, at der fra juni skal hænge et synligt kors hos alle fristatens offentlige myndigheder, gjorde han det med en særlig sproglig spidsfindighed.