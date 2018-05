Folk har gevær med på marked i det sydlige Yemen: »Jeg føler mig ikke sikker, når jeg går på gaden. Der bliver begået drab, som er komplet meningsløse«

FAKTA

Oprør i det sydlige Yemen

Southern Transitional Council blev formet i maj 2017. Det er ledet af den tidligere guvernør i Aden Aydarous al-Zubaidi. Han blev fyret af præsident Abdrabbuh M. Hadi, men har som svar fået to oprørsgrupper til at gå sammen i rådet for at løsrive det sydlige Yemen.

Den ene gruppe kommer primært fra nordøst for Aden. Den anden gruppe er primært fra regionen Ad Dali’ nord for Aden. De Forenede Arabiske Emirater støtter begge grupper.

Over for dem står præsident Hadis regeringsstyrker. De er primært fra Abyan-regionen. En koalition ledet af Saudi-Arabien støtter Hadi. De Forenede Arabiske Emirater er med i koalitionen.

