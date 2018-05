USA og Kina skærper krav til hinanden i truende handelskrig Trump-regeringen kræver, at Kina de næste to år nedbringer sit handelsoverskud over for USA med 1.200 milliarder kroner.

Både USA og Kina øger kravene til hinanden i forhandlinger, der ellers skulle søge at afværge en truende handelskrig.

En højtstående amerikansk delegation bestående af bl. a. finansminister Steven Mnuchin og handelsminister Wilbur Ross forlod fredag aften Beijing, efter at delegationen i to dage havde forhandlet med kinesiske embedsmænd.

De amerikanske forhandlere undlod ved deres afrejse at komme med en udtalelse, hvilket antyder, at USA og Kina står stejlt over for hinanden. Den opfattelse bliver bekræftet af, at et planlagt møde mellem den amerikanske delegation og den kinesiske præsident, Xi Jinping, og hans vicepræsident, Wang Qishan, ifølge avisen Wall Street Journal aldrig blev til noget.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er stærkt utilfreds med Kinas store handelsoverskud over for USA, og derudover har han beskyldt Kina for at stjæle teknologisk viden fra amerikanske virksomheder.

Den amerikanske delegation var i Beijing for at påbegynde den første runde af drøftelser i et forsøg på at undgå en handelskrig. Trump har truet med handelssanktioner mod Kina for over 900 milliarder kroner, hvilket har fået Kina til at true med gengældelse.

Hårde krav

Flere medier refererer lørdag morgen den liste med krav, som de amerikanske forhandlere skulle have haft med til møderne i Beijing.

Ifølge disse oplysninger kræver USA, at Kina reducerer sit handelsoverskud over for USA med 600 milliarder kroner i løbet af de næste 12 måneder og derudover med yderligere 600 milliarder kroner i de efterfølgende 12 måneder. USA forlanger desuden, at Kina undlader at gengælde yderligere amerikanske handelsrestriktioner.

Desuden vil USA have, at Kina sænker sine toldsatser med to tredjedele for at matche de amerikanske toldsatser.

Et andet stort konfliktpunkt er den kinesiske ledelses ambition om at gøre Kina til en verdensførende nation inden for højteknologiske områder som flyindustri, robotter, kunstig intelligens, elektriske biler og halvledere. Det er områder, som i fremtiden vil få afgørende betydning for begge landes økonomi og evne til at indtage en global førerposition.

USA mener, at den kinesiske ledelse giver statsstøtte til kinesiske virksomheder inden for disse områder og kræver nu, at den støtte ophører.

Desuden mener USA, at Kina forsøger at tilegne sig manglende teknologisk viden ved at kræve, at amerikanske techvirksomheder laver samarbejdsaftaler med kinesiske virksomheder for at få adgang til det kinesiske marked.

USA forlanger, at Kina stopper med denne form for teknologioverførsel.

Ifølge Wall Street Journal afviser Kina disse beskyldninger og forlanger tværtimod, at USA giver kinesiske teknologivirksomheder bedre vilkår. Kina er stærkt utilfreds med, at USA har forbudt salg af telefoner og andet elektronisk udstyr fra de to kinesiske techvirksomheder ZTE Corp og Huawei, fordi USA frygter, at disse virksomheder leverer oplysninger om deres kunders adfærd videre til de kinesiske myndigheder.

Forhandlinger følges tæt

USA og Kina udgør verdens to største økonomier, og derfor bliver forhandlingerne mellem de to lande fulgt tæt af investorer og regeringer over hele verden. Men den dybe uenighed betyder ikke, at en handelskrig er vej til at bryde ud inden for kort tid.

Allerede inden forhandlingerne begyndte i Beijing i denne uge, advarede den amerikanske forhandlingsdelegation om, at det kunne tage et års tid at nå til enighed.

Mens de amerikanske forhandlere sad i flyet på vej tilbage til USA, fastslog Det Hvide Hus i en erklæring, at de to lande havde haft »åbenhjertige samtaler«.

Nogenlunde samtidig udsendte det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua en udtalelse, som sagde, at der stadig herskede »markant uenighed om visse emner«, men at der var opnået konsensus på andre områder, og at der var blevet oprettet en »arbejdsmekanisme« for at sikre, at dialogen fortsætter.

Foreløbig er der dog ikke blevet aftalt nye møder mellem USA og Kina.