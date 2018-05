Fødselsdagsgave: Kinesisk statue af Karl Marx skaber ballade i hans fødeby i Tyskland

I den vesttyske by Trier ved Moselfloden er der gang i fødselsdagen for økonom og sociolog Karl Marx, der i dag ville være fyldt 200 år.

Og lige nu er der ifølge den lokale avis Volksfreund.de en lang slange af mennesker, der har taget opstilling på Simeonstiftplatz for at få det første glimt, når gaven fra den kinesiske stat afsløres ved middagstid.

Trier er Marx' fødeby, og derfor er der i disse dage hundredvis af events med teaterforestillinger, udstillinger, festivitas og altså afsløringen af den godt fire meter høje statue af den revolutionære tænker og forfatter af Det Kommunistiske Manifest fra 1848, som han skrev på bestilling sammen med Friedrich Engels til det kommunistiske forbund.

Senere skrev han Das Kapital, der var en kritik af klassesamfundet, udnyttelsen af arbejderne og profit som drivkraft for et samfund.

»Vi har længe skammet os lidt over Marx«, siger Michael Schmitz, der er talsmand for bystyret i Trier til Bloomberg.com, »og vi er klar over det faktum, at statuen her er en del af en større Marx-revival i Kina«.

Vigtig for turismen

Han erkender dog også, at Marx har en betydning for byen, der ikke har råstoffer eller industri af betydning, og som derfor får meget ud af at 'brande' sig som fødeby for Marx. Byens turistchef Norbert Kaethler mener, at statuen vil betyde endnu flere kinesiske gæster i Trier, der har 110.000 indbyggere.

»Mange kinesere tror, Trier er en vigtig tysk by, fordi Marx er født her«, siger han.

Rådmand Andreas Ludwig siger til USA today, at byrådet ikke ser statuen som en glorificering af Marx, men som et oplæg til diskussion af hans tanker. Og at det i øvrigt er vigtigt for byen at bevare et godt forhold til Kina og de 50.000 gæster, der kommer fra Kina hvert år.

Festlighederne startede allerede i går i Beijing med en tale fra præsident Xi Jinping, der officielt anerkendte Karl Marx som en af verdenshistoriens største tænkere i Folkets Store Sal og premieren på en dokumentarserie 'Marx har ret' fra det kinesiske statstv.

Foto: Ng Han Guan/AP Karl Marx, der gør v-tegn for victory, som app i kampagnen "Marx was Correct", der i disse dage er blevet lanceret af Kinas præsident Xi Jinping.

Ligesom EUs præsident for kommissionen Jean-Claude Juncker har holdt i festtale og understreget, at Karl Marx ikke kan holdes ansvarlig for de måder regimer har fortolket hans tanker på.

Havenisser og trafiklys

I Trier kan folk i dag gå rundt i et landskab af 500 havenisse-store røde udgaver af Marx. Mange trafiklys er blevet lavet om med en rød Marx (stå) og en grøn Marx (der går med en bog under armen). Der er udgivet en særlig 0 euroseddel, der allerede på god gammeldags kapitalistisk vis er blevet mange penge værd på ebay, og så kan folket altså for første gang opleve den 2,3 tons tunge statue fra den kinesiske stat, udført af Wu Weishan, der er blevet stillet op på foran huset, hvor Marx blev født.

Den tyske afdeling af PEN, en organisation for forfattere og journalister, der kæmper for ytringsfrihed, mener, at den kinesiske gave er uklædelig propaganda fra et land, der ikke respektere sine egne kunstnere. Vicepræsident i PEN Ralf Nestmeyer har ifølge ZDF skrevet til Triers overborgmester Wolfram Leibe (SPD), at man skulle bruge lejligheden til at få Kina til at løslade forfatter og nobelprismodtager Liu Xiaobo, der sidder i husarrest.

Også blandt byens borgere er der delte holdninger om ham blandt det tyske folk.

»Jeg har aldrig haft brug for ham«, siger pensionisten Helene Schmidt på 76 år fra Trier ifølge Ritzau.

»Min mor fortalte mig engang, at Karl Marx er kommunist, og det var det. Og nu står han foran os«, siger 92-årige Anne-Lise om det store Marx-monument, der er doneret af Kina.