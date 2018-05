USA genopretter flåde med ansvar i Nordatlanten for at holde øje med Rusland Genetableringen af USA's Anden Flåde betyder en mere organiseret amerikansk tilstedeværelse, siger analytiker.

USA's genetablering af sin Anden Flåde, der har operationsansvaret i den nordlige del af Atlanterhavet, bunder i et ønske om at have flere strenge at spille på i Nordatlanten i forhold til Rusland.

Det vurderer Johannes Riber, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

»Tidligere har man set, at amerikanerne kom helt fra den amerikanske østkyst, når de skulle være til stede i Europa eller Mellemøsten«, siger Johannes Riber.

»Det her er et tegn på, at man ønsker at kunne lave flere og bedre flådeoperationer i Nordatlanten, end man tidligere har kunnet«.

Han vurderer ikke, at en mere organiseret amerikansk tilstedeværelse i Nordatlanten vil få betydning for det danske Forsvars arbejde.

»Nordatlanten er jo kæmpe stort. Amerikanerne vil formentlig bruge deres tilstedeværelse til at forsøge at finde de store russiske ubåde, som sejler rundt i området«, siger han:

»Den danske flåde ved Færøerne og Grønland har nogle helt andre opgaver som fiskeriovervågning, miljøbekæmpelse og den slags ting«.

Det er ikke umiddelbart klart, hvilke skibe flåden har tiltænkt Den Anden Flåde. Men amerikanerne vil afsætte op mod 250 personer til at organisere brugen af flåden.

Verden har ændret sig en del siden 2011, da den gamle Anden Flåde blev nedlagt. Der er udbrudt krig i Syrien, hvor Rusland har blandet sig, og Rusland har også vist sine muskler i Ukraine og har annekteret halvøen Krim.

Tidligere i år sagde USA's militær, at en ny national forsvarsstrategi, der imødegår Rusland og Kina, vil være en prioritet.

Den Anden Flåde er det seneste tegn på, at USA netop er ved at skifte prioriteter efter i snart to årtier at have fokuseret på at bekæmpe militante islamister.

ritzau