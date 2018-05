Grækerne protesterer, mens EU står i stampe EU’s asylsystem er stadig brudt sammen, og der er dødvande i forhandlingerne. Imens kommer der stadig færre flygtninge og migranter til Europa

Der er en verden til forskel på officiel statistik, EU-politik og så virkeligheden på havnen i Mytilini på den græske ø Lesbos. Eller i den græske havneby Patras, hvor skibene til og fra de italienske havnebyer Brindisi og Bari lægger til.

Tallene taler deres sprog: Flygtninge- og migrantstrømmen mod Europa er faldet markant siden 2016 og er i de første måneder af 2018 kun en tiendedel af samme tal fra 2016. Så der kommer færre flygtninge og migranter.

Vi mener ikke, at en eneste cent bør gives til migranter Viktor Orban, Ungarns premierminister

Men det kan de ikke mærke på Lesbos, hvor en del af de 15.000 flygtninge og migranter, der er strandet på de græske øer, opholder sig. Flygtningene venter på enten asyl eller på at blive deporteret tilbage til Tyrkiet ifølge den aftale, EU har indgået med Tyrkiet.

Men der sker intet, og i denne uge fik borgerne i Mytilini, hovedbyen på Lesbos nok, og gik i strejke og protestdemonstration mod en i deres øjne totalt fejlslagen EU-politik.

Det førte til voldelige sammenstød med politiet, da premierminister Alexis Tsipras torsdag besøgte øen og blev mødt af vrede borgere og lukkede butikker. Politiet svarede igen ved at affyre tåregasgranater mod menneskemængden.

I den østlige ende af Grækenland, i havnebyen Patras, er flygtningene også strandet. Ikke fordi de prøver at kommer ind, men fordi de « ofte forgæves – forsøger at komme ud og på en skib mod Italien og dermed videre ind i EU. Det er virkeligheden i Grækenland.

I Bruxelles er virkeligheden den, at EU står i stampe, når det handler om at revidere den fælles asylpolitik, den såkaldte Dublin-forordning. Man har forhandlet i over to år og er siden sidste topmøde i marts ikke nået til anden enighed end at konstatere, at man er uenig.

Nu har EU så givet sig selv deadline til juni til at fikse unionens sammenbrudte asylsystem. Her var planen, at stats- og regeringscheferne på topmødet i slutningen af juni skulle blive enige om en revision af Dublin-forordningen.

Urealistisk deadline

Men den deadline er »meget urealistisk«, siger Marie De Somer, der som senioranalytiker i tænketanken European Policy Centre følger området tæt.

Og det er blevet endnu mere urealistisk i denne uge, hvor frontlinjelandene Grækenland, Italien, Cypern, Malta og Spanien offentliggjorde en fælles kritisk erklæring om det igangværende arbejde.

De fem lande ved EU’s ydre grænser mærker konsekvenserne af Dublin-forordningen, som indebærer, at asylansøgere kan sendes tilbage til det første EU-land, de er rejst ind i. De vil sikre sig, at der kommer en mere ligelig fordelingsmekanisme i hele EU.

Det er tydeligt at høre på Visegrad-landene, at deres modstand ikke handler om penge. Det handler om principper Marie De Somer, senioranalytiker i tænketanken European Policy Centre

»Landene ved de ydre grænser har fundet en fælles stemme og forsøger at tvinge EU til at fordele ansvaret for asylansøgere mere ligeligt. De frygter, at en kommende revision af Dublin ikke for alvor vil fjerne byrden fra deres skuldre«, siger Marie De Somer.

Hun fortæller, at EU under det nuværende bulgarske formandskab arbejder på en model, hvor der vil indføres en tvungen omfordeling af asylansøgere i perioder med ekstraordinært mange ansøgere. Det er modellens piskeelement. Gulerodselementet består i at lokke EU-medlemslandene til at tage imod asylansøgere med økonomiske incitamenter – 30.000 euro per ansøger.