EU eksporterede i 2016 for cirka 315 milliarder kroner til Mercosur. Det drejer sig især om maskiner, biler, kemikalier og medicin. Mercosur eksporterede samme år for cirka 300 milliarder kroner til EU. Det drejer sig især om landbrugsvarer, herunder dyrefoder.

Mens Trump truer med ståltold, øjner EU et sydamerikansk handelseventyr Trods USA’s benspænd for frihandel er EU og fem lande i Sydamerika tæt på at indgå en handelsaftale. Modstanden har været stor i Argentina, men nu vokser lysten til at handle frit med Europa, fortæller landets vicepræsident.