USA spiller med musklerne, mens amerikanske økonomi er bomstærk, og måske har han fat i noget, erkender selv kritikere

Måske er verden på vej mod en handelskrig mellem verdens to største økonomier, Kina og USA.

Måske er verden også på vej mod et militært opgør om Nordkorea og igen med Kina og USA i hovedrollerne som rivaliserende stormagter.

Eller også ser vi lige nu antydningen af det stik modsatte: At de to kæmpemagter formår at afværge to uoverskuelige konflikter gennem samtale og et diplomati, som ingen ellers har forbundet med USA’s præsident Trump.

Lige nu ved vi det ikke. Men de kommende dage og uger kan blive det, man på engelsk vil kalde et defining moment – et afgørende øjeblik. Og altså på to fronter: en økonomisk og en sikkerhedspolitisk.

Her i weekenden vendte en stor amerikansk handelsdelegation under ledelse af finansminister Steven Mnuchin tilbage til USA, efter at de i to dage har ført forhandlinger med kinesiske topfolk om den amerikansk-kinesiske samhandel.

Fakta Handelsstrid 23. marts: USA indfører 25 procent straftold på kinesisk stål og aluminium. 2. april: Kina indfører 15-25 pct. straftold på 128 amerikanske varegrupper. 3. april: USA offentliggør liste med 1.333 importvarer til en værdi af 310 mia. kr., der kan blive ramt af 25 pct. straftold 4. april: Kina klager til Verdenshandelsorganisationen, WTO, og truer med 25 procent straftold på import fra USA for 310 mia. kr, herunder sojabønner. 6. april: Donald Trump truer med straftold på kinesiske importvarer for yderligere 620 mia. kr. Vis mere

Under trussel om at udløse en gigantisk handelskrig har amerikanerne krævet en række – og stadig større – kinesiske indrømmelser, der kan være med til at nedbringe USA’s årlige handelsunderskud over for Kina med over 1.200 milliarder kroner frem mod 2020.

Tidligere har det amerikanske krav lydt på nedbringelse af handelsunderskuddet på de nuværende 2.100 milliarder kroner med 600 milliarder kroner.

På den led er det ikke bare et handelssammenstød. Det er noget større. Det er med den amerikanske kommentator Thomas Friedmans ord »intet mindre end et opgør om at omdefinere de økonomiske og magtpolitiske spilleregler mellem verdens ældste og verdens yngste supermagt – Amerika og Kina«.

I det ene ringhjørne står, påpeger Friedman, Donald Trump og hans høge med den opfattelse, at de må knække kineserne nu, inden Kina er blevet for stærkt.

I det andet ringhjørne står Kinas autoritære præsident Xi og hans system med den opfattelse, at det allerede er for sent – at de allerede er for stærke til at bive trynet.

Det er lige nu i disse dage og uger vi får en indikation af, hvilket ringhjørne der står stærkest, og som dermed har fat i den længste ende i dette skæbneøjeblik for forholdet mellem vor tids stærkeste magter.

»Det er usandsynligt, at alle problemer mellem Kina og USA vil blive løst ved et dialogmøde«, lød det her i weekenden fra en af Kinas engelsksprogede partiaviser, Global Times, der ofte bruges til at sende budskaber til Vesten, og som derefter trak det store perspektiv således op: »Verdens to store nationer kan enten skade hinanden og verden gennem konflikt eller gavne verden gennem samarbejde«.