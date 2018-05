Eksplosion i moské dræber 12 i Afghanistan

En eksplosion i en moské i det østlige Afghanistan har søndag dræbt mindst 12 personer, oplyser lokale sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

Tidligere har en talsperson fra det lokale politi ifølge nyhedsbureauet Reuters bekræftet, at mindst ti er dræbt, men at tallet kan stige.

Derudover er 33 ifølge sundhedsmyndighederne såret. Moskéen ligger i provinshovedstaden Khost.

Ifølge det lokale politi var mennesker samlet i moskéen til en eftermiddagsbøn, da eksplosionen skete.

Desuden benyttes moskéen også til, at man kan registrere sig til parlamentsvalget i oktober.

Ifølge AP har ingen organisation taget skylden for angrebet. Nyhedsbureauet noterer dog, at både Taliban og en lokal gruppe med forbindelse til Islamisk Stat (IS) er modstandere af demokratiske valg.

De har begge tidligere udført angreb i forbindelse med valghandlinger.

Islamisk Stat selv har ingen kendt tilstedeværelse i Khost-provinsen, men IS har ifølge AP de senere år udført operationer i nye områder.

I sidste måned blev 60 dræbt, da Islamisk Stat angreb et center, hvor man kunne registrere sig som vælger, i hovedstaden Kabul. Mindst 130 blev sårede ved det angreb.

Afghanistan planlægger at afholde sit første valg siden 2014 i oktober.

ritzau