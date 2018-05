Erdogan lover flere sammenstød med kurdiske militser

Hvis tyrkerne vælger Recep Tayyip Erdogan til præsident 24. juni, vil tyrkiske soldater igen skulle i felten for at nedkæmpe kurdiske militser.

I præsidentkandidatens valgprogram står nemlig et løfte om flere militære operationer mod kurdiske militser. Det skriver flere medier inklusiv AP.

Valgprogrammet blev præsenteret søndag ved et arrangement for flere tusinder af støtter i Istanbul.

Her kaldte han ifølge AP det kommende parlaments- og præsidentvalg for et 'milepæl' for Tyrkiet, før landet 'træder ind på verdensscene som en global magt'.

»Vi vil ikke give op i vores kamp mod terrororganisationer«, siger Erdogan ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»I denne nye periode, vil Tyrkiet føje nye operationer til Eurofat-skjoldet og Olivengren (To tyrkiske operationer i Syrien, red.) for at sikre vores grænser«.

»Vores operationer smadrede den terroristkorridor, der var ved at blive formet langs vores sydlige grænse. Vores soldater er klar til nye missioner«.

Valget er blevet udskrevet, efter det tyrkiske militær har udført en succesfuld kampagne mod kurdiske militser i Syrien.

Erdogan har ifølge Reuters truet med at føre Tyrkiets militær mod øst i det nordlige Syrien mod byen Manbij.

Her er amerikanske soldater udstationeret, hvilket potentielt kan føre til konfrontationer mellem de to Nato-allierede.

Det bliver første gang, at tyrkerne skal vælge en præsident, siden en forfatningsafstemning gav forøgede beføjelser til præsidentposten.

Blandt andet bliver præsidenten regeringsleder, og posten som premierminister afskaffes.

ritzau