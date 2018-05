To danskere frikendt for menneskesmugling i Grækenland Salam Aldeen reddede tusinder fra at drukne på den græske ø Lesbos og blev anklaget for menneskesmugling. Nu er han frikendt.

Danskeren Salam Aldeen er blevet frikendt for menneskesmugling på den græske ø Lesbos. En anden dansker, Mohammed El-Abbassi, og tre spaniere er blevet frifundet i den samme sag.

De fem mænd var anklaget for at smugle mennesker, fordi de en nat i 2016 sejlede ud for at redde en båd med flygtninge, som var kommet i havsnød på vej fra Tyrkiet til Lesbos.

Ifølge anklageskriftet risikerede livredderne to gange livstid, men efter nogle timers procedure dukkede den græske dommer op i retssalen og bekendtgjorde kort og godt, at alle var frifundet.

»Jeg er lettet. Jeg har mistet alt. Men jeg har ikke mistet min menneskelighed. Og jeg fortsætter med at gøre de ting, jeg hele tiden har gjort«, siger Salam Aldeen i telefonen fra Mytilini, hovedbyen på Lesbos.

»Først og fremmest skal jeg finde mig et arbejde, så jeg kan få nogle penge igen. For jeg har mistet alt på det her. Alt. Et år og otte måneder har denne sag varet, og jeg er på minus. Men vi vandt en kæmpe sejr!«.

Dommen er foreløbig uden forklaring, siger Salam Aldeens danske forsvarsadvokat, Christian Dahlager.

»Hvorfor de blev frifundet, er indtil videre lidt uklart. Men det er jo lykkeligt og godt«, siger advokaten.

»Og det er fantastisk med en dommer, der er sikker i mælet og siger: Den går altså ikke, kære venner. Punktum. Frifundet. Så jeg er rigtig glad for det«.

Christian Dahlager under sig over, hvorfor den danske stat på intet tidspunkt har vist interesse for at hjælpe de anklagede danskere.

»Det er besynderligt, at den danske regering ikke hjælper til. De spanske livreddere har jo haft den spanske justitsminister nede under retssagen. Vi har ikke gjort noget som helst. Det er også besynderligt, at den danske regering ikke rejser en pegefinger over for den græske og siger: Det her kan vi altså ikke tolerere: At man kriminaliserer nødhjælp. Flygtningekrisen må løses politisk. Ikke i en retssal«.

SAGEN KORT En nat i 2016 sejlede danskeren Salam Aldeen ud fra Lesbos for at redde flygtninge i havsnød. Det havde han gjort utallige gange før, men denne nat blev han arresteret. Nu står han tiltalt for menneskesmugling eller forsøg på menneskesmugling.

Under migrant- og flygtningebølgen i 2015 så Salam Aldeen billeder af et lille barn, der blev fundet druknet på en tyrkisk strand, og han besluttede sammen med en gruppe ligesindede at rejse til Lesbos for at tage imod de mennesker, der i gummibåde og joller kom sejlende fra Tyrkiet.

Strømmen af tilrejsende var på det tidspunkt taget kraftigt til, blandt andet fordi den tyske forbundskansler Angela Merkel proklamerede, at alle syrere, der kom til Tyskland, ville få lov at slå sig ned i landet.

Billedet af barnet på stranden fik Aldeen og hans venner til at stifte organisationen, Team Humanity, der skulle hjælpe de mennesker, som flygtede til Grækenland. Livredderne sejlede og svømmede flygtningene i møde for at sikre, at de kom helskindede i land.

Men i januar 2016 blev Salam Aldeen anholdt af den græske kystvagt, da han og hans hold var på vej ud for at hente migranter og flygtninge i to både, der forsøgte at krydse farvandet mellem Tyrkiet og Grækenland. Og Salam Aldeen blev anset for at være hovedmanden i det, grækerne anså for at være menneskesmugling, fordi den båd, gruppen anvendte, var lejet i hans navn.

Salam Aldeen vurderer, at han nåede at stævne ud omkring 150 gange for at hente flygtninge og migranter ud for Lesbos' kyst.