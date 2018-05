Trump har gjort sig upopulær i Frankrig Situationen ved terrorangrebet på Bataclan i Paris i 2015 kunne være endt anderledes, hvis flere våben havde været til stede, siger præsident Trump. Det har fået fremtrædende politikere i Frankrig til at kritisere præsident Trump for ikke at respektere ofrene.

