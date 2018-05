Libanesisk premierministers parti går en tredjedel tilbage

Den libanesiske premierminister Saad al-Hariris parti mister en tredjedel af sine sæder i parlamentet efter søndagens valg.

Det oplyser premierministeren mandag.

Saad al-Hariris parti, Fremtidsbevægelsen, får ved valget 21 pladser mod 33, som partiet fik ved forrige valg i 2009.

Trods tilbagegangen stiller valgresultatet al-Hariri som den mest oplagte forhandlingsleder, når der skal dannes en ny regering, da han vil stå som den sunnimuslimske leder, der har den største blok i parlamentet.

Libanon skal ifølge landets magtdelingssystem have en sunnimuslimsk premierminister.

»Jeg rækker min hånd ud til enhver libaneser for at være med til at understøtte en sikring af den politiske stabilitet og forbedre alle libaneseres liv«, siger premierministeren på tv.

Parlamentet har 128 pladser.

Uofficielle, foreløbige resultater fra stemmeoptællingen viser ifølge lokale medier, at den politisk-militære organisation Hizbollah og dens politiske allierede vandt over halvdelen af pladserne i Libanons første parlamentsvalg i ni år.

Hvis resultaterne bekræftes, vil det politisk styrke Hizbollah, som har en række mindre partier og grupper som allierede.

Indenrigsminister Nohad Machnouk sagde kort før midnat søndag, at 49,2 procent af de godt 3,6 millioner vælgere havde stemt.

I 2009 stemte 54 procent.

ritzau