Kamp mellem politi og flygtninge udløser ny tysk debat om udvisninger CSU raser mod 'anti-udvisningsindustrien', mens advokater og socialdemokrater raser mod partiet.

I anden omgang tog politiet ingen chancer. Lige før daggry – kl. 5.11 om morgenen – rullede en karavane af 100 udrykningskøretøjer stilfærdigt frem ad dunkle veje i udkanten af den lille sydtyske by Ellwangen.

Politiet slog til ved daggry

Med lyset slukket kørte de mange vogne ind på den nedlagte Reinhardt kasserne. Flere hundrede betjente i kampuniform, hundeførere og en svært bevæbnet særlig enhed steg ud og gjorde sig klar. Deres mission torsdag morgen i sidste uge: at anholde en enkelt mand, en 23-årig asylansøger fra Togo, hvis ansøgning om asyl i Tyskland er blevet afvist.

Da politiet med en betragtelig mindre indsats – fire betjente - tre dage tidligere for første gang forsøgte at hente manden, gik det helt galt. Ganske vist blev han uden problemer anholdt og sat på bagsædet af en politibil i håndjern. Men så angreb op imod 200 asylansøgere bilen.

Måtte opgive anholdelse

Med knyttede næver og til lejligheden fundne ’våben’ hamrede de løs på patruljevognens tag, døre og vinduer, indtil betjentene valgte at stige ud af bilen og hurtigt forskanse sig på asylcenterets vagtstue.

»De var så aggressive og tydeligt truende, at vi var nødt til at tage håndjernene af og efterlade manden og trække os tilbage«, har en af de udsendte betjente forklaret tyske medier.

»Deres opførsel er et slag i ansigtet på befolkningens retsbevidsthed. Det var på alle måder et oprørende forløb«, sagde den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, i torsdags på et pressemøde i Berlin om sagen.

Anholdt vil anlægge sag

Nogle timer senere satte den enorme politikortege derpå kurs mod Ellwangen i den sydlige delstat Baden-Württemberg. Denne gang skulle det ikke gå galt og det gjorde det da heller ikke.

Den unge togoleser blev endnu engang anholdt - efter eget udsagn særdeles hårdhændet - i sit værelse. Også 17 andre asylansøgere fra modtagecenteret i Ellwangen, hvor 292 flygtninge, hovedsageligt yngre mænd, opholder sig, blev anholdt ved aktionen. De er sigtet for blandt andet vold og trusler mod politiet og handel med stoffer.

Nu sidder den 23-årige mand fra det lille Vestafrikanske land i et arresthus og venter på at blive udleveret til Italien, hvorfra han kom til Tyskland og derfor kan returneres i henhold til Dublin-aftalen.

Vil blive i Tyskland

Men det vil han bare ikke. Ifølge asylansøgerens advokat vil han kæmpe for at blive i Tyskland og anlægge sag mod delstaten Baden-Württemberg for brud på sine rettigheder, sådan som tusinder af afviste asyl-ansøgere med stor succes har gjort i de sidste år.

Den succesrige kamp for at blive i Tyskland er ikke flygtningens egen fortjeneste, mener Alexander Dobrindt, formand for regeringspartiet CSU’s gruppe i det tyske parlament, Forbundsdagen.

»Det er ikke acceptabelt, at retsstatens indsats ødelægges af en aggressiv anti-udvisnings industri med farlige provokationer mod offentligheden«, siger han i et interview med avisen, Bild am Sonntag.

»Den, der forsøger at forhindre udvisningen af kriminelle med klager, arbejder ikke for retten til asyl, snarere imod freden i samfundet«, fortsatte Alexander Dobrindt i interviewet.

Udtalelsen faldt som en rød klud forud for det, der ellers var tænkt som et afslappet, teambuilding-agtigt møde mellem lederne af de tre partier, som indgår i den tyske regeringskoalition i går på toppen af Tysklands højeste bjerg, Zugspitze, ved Murnau i Bayern. Nu blev træffet i alpeidyllen efter alt at dømme alt andet end hyggeligt med de enorme uoverensstemmelser mellem partnerne, deltagerne måtte bestige.

Socialdemokrater er rasende

Især socialdemokraterne er godt og grundigt trætte af, at den mindste partner i trekløveret, CSU, igen og igen stjæler rampelyset med »provokerende« forslag til stramninger af asylregerne og ikke mindst kravet om hurtigere og mere effektiv hjemsendelse af afviste ansøgere.