SAS følger Kinas krav og skriver, at Taiwan og Hongkong er en del af Kina SAS afviser at være blevet presset af den kinesiske regering, men vælger alligevel at følge Kinas krav om, hvordan Taiwan og Hongkong skal omtales. Det fører nu til hård kritik fra både Taiwan og Hongkong.

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS afviser, at SAS er et af de 36 flyselskaber, som i sidste måned blev kontaktet af den kinesiske regering med krav om, at de skal omtale Taiwan, Hongkong og Macau som en del af Kina på deres hjemmesider og i deres salgsmateriale.

I brevet gav den kinesiske regering ifølge avisen Wall Street Journal flyselskaberne en frist på 30 dage til at følge påbuddet, hvis ikke de ville risikere alvorlige forstyrrelser i deres muligheder for at operere i Kina.

Mens SAS afviser at være udsat for politisk tvang, erkender flyselskabet dog samtidig i en mail til Politiken, at det for nyligt gennemførte en ændring, så det i dag fremgår af SAS’s hjemmeside, at Taiwan er en del af Kina, når man søger efter flybilletter til Taiwan.

Tidligere nøjedes SAS med kun at skrive navnet på hovedstaden - Taipei - hvorved SAS undgik at forholde sig til, om Taiwan er en selvstændig stat eller en del af Kina.

SAS påpeger, at ændringen alene er begrundet i en teknisk opdatering, der skal gøre det nemmere for selskabets kunder at søge på Taiwan. SAS flyver ikke selv til Taiwan, men tilbyder billetter gennem selskaber, SAS samarbejder med.

SAS’s pressechef i Danmark, Mariam Skovfoged, skriver i en mail til Politiken, at vi har »lagt os på samme standard som mange andre flyselskaber, hvor vi har gjort fx Taiwan søgbart igen på vores hjemmeside«.

Taiwan som en del af Kina. Det står der, når man søger på Taiwan hos SAS. Samme besked får man, når man søger på Hongkong.

SAS modsagt af Taiwans repræsentant

Den udlægning bliver dog modsagt af Taiwans repræsentant i Norge og Sverige, Daniel T.C Liao, som til den norske nyhedskanal NRK siger, at SAS-chefen Hans Ollonberg for nogle uger siden fortalte ham, at ændringen kom efter pres fra Kina, og at SAS ikke havde oplevet et tilsvarende pres i 40 år.

Hans Ollonberg er siden gået på pension, men i en pressemeddelelse udsendt af SAS afviser han ifølge NRK, at han skulle have »sagt noget specielt om stort pres«.

»Det, jeg har sagt, er, at vi må respektere krav fra forskellige landes myndigheder. Alle selskaber, som flyver til Kina, er gjort opmærksomme på problemstillingen«, siger han.

Politiken bad allerede i går morges og derefter i gentagne emails SAS’s danske pressechef, Mariam Skovfoged, svare på, hvorvidt SAS havde modtaget et brev fra den kinesiske regering.

Først her til morgen - efter at historien i NRK havde vakt opsigt - gik SAS ud med en klar melding om, at selskabet ikke havde modtaget et brev.

Den kinesiske regerings opførsel er stærkt kontroversiel, fordi Taiwan opfatter sig som en selvstændig stat, mens både Hongkong og Macau er administrative territorier med egne love. Den kinesiske regering fastholder derimod, at alle tre steder er en del af Kina.

Vrede i Hongkong

Det er dog ikke kun i forhold til Taiwan, at SAS har indrettet sin hjemmeside på en måde, så den er sammenfaldende med den kinesiske regerings ønsker.

Går man ind på SAS’s hjemmeside og søger efter flybilletter til Hongkong, kommer der også en tekst frem, som siger, at Hongkong er en del af Kina. SAS flyver direkte fra Stockholm til Hongkong.

På Politikens spørgsmål om, hvorfor SAS skriver, at både Taiwan og Hongkong er en del af Kina, når Taiwan opfatter sig som en selvstændig stat, og Hongkong har sit eget administrative styre, svarer SAS’s danske pressechef, Mariam Skovfoged, i en mail: