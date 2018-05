Israelsk kok serverer dessert i sko til den japanske ministerpræsident Shinzo Abe En dessert serveret i sko har fået kendere af japansk kultur til at skælde ud over en middag i Jerusalem.

I Japan skal man slet ikke træde ved siden af.

Og da slet ikke iført fodtøj. Landet har meget præcise regler for god etikette. Et faux pas er for eksempel at vade ind i folks hjem iført sko. Det skal, tilsiger reglerne for god opførsel, parkeres ved indgangen, genkan, hvor man skifter til særlige hjemmesko

Almindelige sko er ildesete.

Så da den israelske ministerpræsident Benjamin Netanyahu inviterede sin japanske kollega Shinzo Abe på besøg og serverede desserten - chokolader - i et par sko, der blev sat på middagsbordet, var det vistnok noget af et fejltrin.

Et opslag delt af segevmoshe (@segevmoshe) den 2. Maj, 2018 kl. 1.04 PDT

Det var en »ufølsom handling«, mener israelske embedsmænd med kendskab til japansk kultur ifølge avisen Yediot Aharonot.

»Der er ikke noget mere inferiørt i japansk kultur end en sko. Det her er i særklasse manglende respekt«, citerer avisen en kilde for at konstatere.

Der findes ingen kultur i verden, hvor man sætter sko op på bordet. Hvad tænkte kokken på? Japansk diplomat

En japansk diplomat var lige så chokeret: »Der findes ingen kultur i verden, hvor man sætter sko op på bordet. Hvad tænkte kokken på?«.

Kokken, Segev Moshe, er en af Israels fremmeste på sit felt.

Det ser nu ikke ud til, at Shinzo Abe tog det så tungt. Han inviterede straks kokken til at komme til Japan og give prøver på sin kogekunst.

Benjamin Netanyahu bragte ikke selv billederne af måltidet med Abe. Hans billede er taget inden serveringen af det kulturelt set katastrofale måltid.