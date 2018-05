Nordkoreas leder på endnu et overraskende besøg i Kina Kim Jong-un har overraskende for anden gang mødtes med Kinas præsident, Xi Jinping, forud for topmøde med Donald Trump.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har de to seneste dage været på besøg i Kina, oplyste kinesiske medier tirsdag eftermiddag,

Besøget havde ikke forudgående været annonceret, men kommer midt i en bølge af hektisk diplomatisk aktivitet, hvor Kim Jong-un i forrige uge mødtes med den sydkorenske præsident, Moon Jae-in, og senere i denne måned eller i næste efter planen skal mødes med USA's præsident, Donald Trump.

Ifølge kinesiske medier ankom Kim Jong-un i går med fly til den kinesiske havneby Dalian nær den nordkoreanske grænse og tog først tilbage til Nordkorea i dag. Både i går og i dag mødtes han med den kinesiske præsident, Xi Jinping.

Fælles fodslag

Det er usædvanligt, at en udenlandsk statsleder får hele to dage sammen med den kinesiske præsident, hvilket angiveligt er udtryk for, at både Nordkorea og Kina anser det for nødvendigt at finde fælles fodslag forud for Kim Jong-uns møde med Donald Trump.

Det kinesiske nyhedsbureau Xinhua omtalte tirsdag eftermiddag således også mødet i særdeles positive vendinger.

Det rapporterede, at Kim Jong-un og Xi Jinping bl. a. spiste frokost sammen og tog en spadseretur, hvor de i »en hjertelig og venskabelig atmosfære« udvekslede synspunkter om forholdet mellem deres to lande og »afgørende emner af fælles interesse«.

Det kinesiske nyhedsbureau citerede også Xi Jinping for at sige, at mødet foregik »på et afgørende tidspunkt, hvor situationen på Den Koreanske Halvø undergår dybtliggende og komplekse forandringer«.

Det er anden gang inden for kun to måneder, at Kim Jong-un rejser til Kina for at mødes med den kinesiske præsident.

Uvenskab bag sig

De to lande har i flere år haft et særdeles nedkølet forhold til hinanden, hvor Kim Jong-un bl. a. tidligere beskyldte den kinesiske topledelse for at være lakaj for USA.

Men det forestående topmøde med Donald Trump har gjort, at begge lande nu har en interesse i at lægge uvenskabet bag sig. Nordkorea har brug for Kinas opbakning over for USA, mens Kina har brug for at sikre sig, at Nordkorea ikke kører Kina ud på et sidespor i de eventuelt kommende forhandlinger om afspænding på Den Koreanske Halvø.

Trump bidrog fra Det Hvide Hus til den gode stemning ved i et tweet tirsdag at skrive, at han senere på dagen ville tale med den kinesiske præsident, Xi Jinping, som han omtalte som sin ven.

»De primære emner vil være handel, hvor gode ting vil ske, og Nordkorea, hvor relationer og tillid er under opbygning«, skrev han.

Nyt møde i Tokyo

Kim Jong-uns besøg i Kina skete også op til, at den kinesiske premierminister, Li Keqiang, onsdag rejser til Japan, hvor han skal mødes med den japanske premierminister, Shinzo Abe, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, for at diskutere forholdet til Nordkorea.

Det er dog fortsat uklart, om Kim Jong-un har brugt sine møder med den kinesiske præsident til at indgå nogle konkrete aftaler.

Det kinesiske nyhedsbureau Xinhua nøjedes tirsdag eftermiddag med at citere Kim Jong-un for, at han var rejst til Kina for at »styrke den strategiske kommunikation« med den kinesiske præsident.

Men mandagens og tirsdagens møde havde dog også en indlagt symbolik, idet Kim Jong-un i forrige uge kun brugte én dag på sit møde med den sydkoreanske præsident, mens han i denne omgang brugte to dage på sit møde med den kinesiske præsident.

Desuden ankom Kim Jong-un i et fly fra det nordkoreanske flyselskab Air Koryo, hvilket er første gang, at han som statsleder har benyttet et fly til at rejse ud af Korea.