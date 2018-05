Kina reagerer køligt på Trumps exit fra atomaftale med Iran USA's farvel til atomaftalen med Iran kan også få indflydelse på forhandlingerne med Nordkorea. Kinesiske medier advarer om, at en Pandoras æske er ved at åbne sig.

De kinesiske medier tager ikke godt imod den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at trække USA ud af atomaftalen med Iran.

Det kinesiske kommunistpartis egen avis, Folkets Dagblad, skriver i en stor overskrift, at beslutningen »vækker bekymring«.

Det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua går skridtet længere og skriver, at beslutningen har »medført ramaskrig« rundt om i verden.

Foreløbig har der ikke været nogen officiel reaktion fra den kinesiske topledelse, men i sin dækning citerer Xinhua en tidligere udtalelse fra det kinesiske udenrigsministerium om, at Kina ønsker, at aftalen med Iran skal »forblive intakt og behandles seriøst«.

Kina spiller afgørende rolle

Kinas reaktion har stor betydning, fordi landet sammen med Rusland, Frankrig, Tyskland og Storbritannien er medunderskriver af atomaftalen med Iran, og Kina ser nu den amerikanske udmeldelse som endnu et tegn på, at Beijing bør afløse Det Hvide Hus på den internationale scene.

Den kinesiske avis, Global Times, der ofte også agerer talerør for kommunistpartiet, skrev i går i en leder op til Trumps beslutning, at tiden er inde til, at Kina og Europa »må forsvare den globale orden i fællesskab«.

Avisen påpegede, at atomaftalen ikke blot handler om Irans atomprogram, men også tjener som et eksempel på, hvordan prekære internationale sager kan blive håndteret gennem politiske og diplomatiske virkemidler.

»USA har udviklet sig til at være aftalebryder, og Trump prøver ikke at skjule det. Hvordan kan vi redde den globale orden, som Washington er ved at forlade«, skrev avisen og fortsatte:

»Store regionale magter, inklusiv Beijing og Bruxelles, må befæste deres politiske vilje. Det er tid for dem at overveje, hvordan de sammen kan konfrontere USA og forsvare den globale orden«.

Kina i flere konflikter med USA

Kina er i forvejen på kant med USA handelspolitisk, hvor USA har truet med sanktioner for over 900 milliarder kroner, hvis ikke Kina nedbringer sit store handelsoverskud over for USA.

Desuden kan USA's exit fra Iran-aftalen få direkte indflydelse på forhandlingerne om Nordkoreas atomprogram, hvor Kina også er en afgørende spiller. Så sent som mandag og tirsdag i denne uge mødtes Nordkoreas leder, Kim Jong-un, med den kinesiske præsident, Xi Jinping, for at diskutere Kim Jong-uns planlagte topmøde med Donald Trump inden for de kommende uger.

Donald Trump kædede i går USA's udmeldelse af Iran-aftalen sammen med forhandlingerne med Nordkorea, da han sagde, at »USA ikke længere kommer med tomme trusler. Når jeg laver løfter, holder jeg dem«.

Med disse ord sendte han et budskab til Nordkorea om, at han agter at stå fast på sine tidligere meldinger om, at han vil aflyse eller forlade topmødet med Kim Jong-un, hvis ikke Nordkorea går med til atomnedrustning.

Det signal falder sammen med, at den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo onsdag morgen ankom til Nordkorea for at forberede topmødet mellem Trump og Kim Jong-un.

Udfordringen for Donald Trump er, at han er nødt til at have Kinas opbakning, hvis han skal lave en aftale med Nordkorea, som skal være langtidsholdbar på substansen. Kina er Nordkoreas økonomiske livline og eneste allierede, og spørgsmålet er nu, om Kina vil se Iran, handelsstriden med USA og Nordkorea som tre seperate emner eller begynde at kæde dem sammen.

Den partikontrollerede avis China Daily giver onsdag morgen delvist et svar på dette spørgsmål ved at skrive i en leder, at det åbner en »Pandoras æske«, hvis atomaftalen med Iran falder væk.

»Tidligere forsøg på at opnå en international atomar ikke-spredning vil være spildt, og håb om at klare lignende kriser gennem dialog og forhandlinger - som atomspørgsmålet på Den Koreanske Halvø - risikerer at blive svækket«, skriver avisen.