Sådan har atomaftalen med Iran virket Atomaftalen blev indgået i 2015 mellem Iran på den ene side og USA, Storbritannien, Frankrig, Kina, Rusland samt Tyskland på den anden. Aftalen indskrænkede Irans atomare kapacitet, men ophævede til gengæld mange af de internationale sanktioner, der havde svækket Iran økonomisk.

Før atomaftalen havde Iran ifølge eksperter den tekniske formåen til at udvikle atomvåben. Det iranske præstestyre har dog konsekvent fastholdt, at dets atomprogram kun har civile formål, men landet havde opbygget en beholdning af uran, som kunne forarbejdes til atomvåbenbrændsel. Ifølge nogle vurderinger var iranerne kun få måneder fra at kunne fremstille materiale til en atombombe, men de var betydelig længere fra at kunne fremstille et pålideligt atomsprænghoved.