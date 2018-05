Irans øverste leder kalder Trump tåbelig og overfladisk Den amerikanske præsident havde måske over ti løgne med i sine udtalelser, siger Ayatollah Ali Khamenei.

Erklæringen fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om, at han trækker USA ud af atomaftalen med Iran, var 'tåbelig og overfladisk', siger Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

»Den amerikanske præsident havde måske over ti løgne med i sine udtalelser. Han truede regimet og befolkningen med påstande om det ene og det andet«.

»Trump, jeg siger det klart på vegne af den iranske befolkning: Du har begået en fejltagelse«, siger den iranske leder.

Khamenei, som er den øverste autoritet i Iran, har noget modstræbende støttet atomaftalen. Han har gentagne gange offentligt kritiseret USA for at svigte løfter, som landet har afgivet i forbindelse med aftalen.

'Død over Amerika'

Han understreger, at Iran vil træde ud af atomaftalen, hvis EU ikke giver solide garantier for, at aftalen kan fortsætte uden USA.

»Der er ikke nogen logik i at blive i den nuværende aftale, hvis ikke EU-trojkaen kan garantere, at den implementeres«, siger Khamenei videre med henvisning til Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

Khamenei antyder, at de tre europæiske lande ikke er til at stole på for Iran, da de er USA's allierede.

»Hvis det ikke lykkes at få en definitiv garanti, og det tvivler jeg virkelig på, at de kan, så kan vi ikke fortsætte som nu«, siger Khamenei.

Trumps beslutning er også blevet mødt med stærke reaktioner også fra andre iranske politikere.

Ultrakonservative medlemmer af det iranske parlament råbte onsdag slagord som 'Død over Amerika', mens de brændte papirer, der lignede det amerikanske flag.

Se klippet her.

ritzau