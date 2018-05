USA's udenrigsminister vender hjem med tre frigivne krigsfanger og tid og sted for Nordkorea-topmøde »Vi har planlagt vores møder. Stedet er besluttet. Tidspunktet, datoen, alt er besluttet«, siger Donald Trump om topmødet mellem med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Præsident Donald Trump skriver i et tweet, at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, er på vej hjem fra Nordkorea med tre frigivne amerikanere, og at Pompeo på et møde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-Un, har fået fastsat en dato og sted for et topmøde.

»Jeg er glad for at kunne meddele, at udenrigsminister Mike Pompeo er om bord på et fly og på vej hjem fra Nordkorea med tre vidunderlige mænd, som alle ser frem til at møde. De synes at være ved godt helbred«, skriver Trump.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. maj 2018

Nyheden om udenrigsministerens rejse kom, kort efter Trump tirsdag oplyste, at USA ikke længere vil opfylde en aftale om Irans atomprogram og vil genindføre økonomiske sanktioner mod landet.

Der har længe været udsigt til, at Donald Trump på et tidspunkt i nær fremtid vil mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

»Vi har planlagt vores møder. Stedet er besluttet. Tidspunktet, datoen, alt er besluttet«, sagde Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters tirsdag.

Ritzau