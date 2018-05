Der skal kun udstedes midlertidige opholdstilladelser, der skal stilles højere krav for at opnå familie- sammenføring, og grænsekontrollerne skal fortsætte.

Sveriges statsminister vil vinde valg ved at stramme udlændingepolitikken Socialdemokraternas ledelse vil gøre den stramme asyllovgivning, som blev indført som kriselovgivning i 2015, til generel politik for partiet. Det splitter regerings-partiet internt på et tidspunkt, hvor det kæmper med dårlige meningsmålinger.